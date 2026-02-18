[헤럴드경제=김보영 기자] 18일 오전 7시 30분쯤 전북 순창군 쌍치면 한 돼지 축사에 불이 났다.

이 불로 축사 4동이 전소하고 돼지 2200여마리가 폐사했다.

이에 따라 소방서 추산으로 2억1000만원의 재산 피해가 났다.

소방 당국과 경찰은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.