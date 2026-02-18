전남광주특별시 통합, AI·에너지 대전환까지

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 이개호 국회의원(민주당 담양·함평·영광·장성)이 전남과 광주의 새로운 100년을 향한 정책 구상을 내놓는다.

이개호 의원은 오는 22일(일) 광주 김대중컨벤션센터에서 정책 비전서 ‘이개호의 준비완료 - 전남광주특별시를 향한 비전과 구상’ 출판기념회를 개최한다.

이번 저서는 31년의 공직 생활과 14년의 의정 활동을 통해 축적한 객관적 경험을 바탕으로, 인구 감소와 지역 소멸 위기에 처한 호남이 나아가야 할 명확한 해법을 제시한 실무적인 정책 보고서다.

책은 행정구역의 장벽에 갇힌 각자도생을 끝내고, 행정과 경제를 하나로 묶는 초광역 메가시티 ‘전남광주특별시’를 구축해야 한다고 역설한다.

우선 전남의 재생에너지와 광주의 첨단 AI 인프라를 융합하는 에너지·AI 대전환, 위기에 처한 전통 주력 산업(석유화학·철강·조선)의 고도화, 달빛철도와 고속철도망을 통한 초광역 교통망 확충 등 국가균형발전의 중심축으로 도약하기 위한 구체적인 해법들이 7부에 걸쳐 제시된다.

이개호 의원은 “어떤 난관이 있어도 포기하지 않고 끝까지 매달려 기어코 결과를 만들어내는 것이 45년 공직과 정치에서 배운 유일한 방법이다. 중앙과 현장에서 치열하게 쌓아온 모든 역량을 쏟아부어, 전남과 광주를 하나로 묶어내는 그 역사적 과업에 제 남은 정치적 소명을 온전히 바치겠다”고 밝혔다.