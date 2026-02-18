10엔드 3점 찬스 무산, 상대 더블에 역전 실패 남은 스웨덴·캐나다전 ‘가시밭길’ 캐나다 결과까지 지켜봐야 하는 상황

[헤럴드경제=정주원 기자] 설 연휴 마지막 밤 국민들에게 승전보를 전할 것으로 기대됐던 여자 컬링 대표팀이 세계 최강 스위스의 벽을 넘지 못했다. 마지막 엔드에서 나온 결정적인 샷 한 번이 승부를 갈랐다.

스킵 김은지를 앞세운 한국 여자 컬링 대표팀 ‘팀 5G’(경기도청)는 17일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 라운드로빈 7차전에서 스위스에 5-7로 패했다.

세계컬링연맹(WCF) 랭킹 3위 한국과 1위 스위스가 맞붙은 이번 경기는 준결승 진출의 분수령으로 평가됐다. 양 팀은 경기 내내 팽팽한 접전을 이어갔고 승부는 마지막 10엔드에서 갈렸다.

한국은 9엔드까지 4-7로 뒤진 상황에서 후공을 잡고 역전을 노렸다. 중앙을 장악하며 대량 득점 기회를 만든 가운데, 스킵 김은지가 환상적인 트리플 샷으로 스위스 스톤 세 개를 동시에 제거하며 단숨에 3득점이 가능한 절호의 기회를 만들었다.

그러나 스위스 스킵의 마지막 샷이 경기를 끝냈다. 정교한 더블 샷으로 한국 스톤을 제거하면서 한국은 1점 획득에 그쳤고, 5-7로 패배가 확정됐다. 역전까지 노렸던 상황에서 나온 단 한 번의 샷이 희비를 갈랐다.

한국은 이날 패배로 라운드로빈 전적 4승 3패가 됐다. 상위 4개 팀만 준결승에 오르는 방식에서 순위 경쟁에 비상이 걸렸다.

현재 공동 2위권 경쟁도 더욱 복잡해졌다. 같은 그룹에서 경쟁 중인 캐나다는 단독 1위 스웨덴과 경기에서 6-6 동점 접전을 벌이고 있다. 한국 입장에서는 캐나다가 패해야 준결승 진출 가능성이 높아지는 상황이다. 결과에 따라 순위 구도가 크게 요동칠 전망이다.

앞으로 일정은 더욱 험난하다. 한국은 이어 세계 최상위권 전력을 자랑하는 스웨덴과 캐나다를 차례로 상대해야 한다. 두 팀 모두 메달 후보로 꼽히는 강호인 만큼 남은 경기에서 최소 1~2승이 절실하다.

한국은 이번 대회 초반 2승 2패로 출발했지만 일본과 중국을 연파하며 상승세를 탔다. 특히 중국전에서는 마지막 엔드 재역전승을 거두며 공동 2위까지 올라섰으나 스위스전 패배로 다시 부담을 안게 됐다.