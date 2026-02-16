둘 다 예선 3위로 준준결승행 좌절

[헤럴드경제=조용직 기자] 쇼트트랙 남자 대표팀 황대헌(강원도청)과 임종언(고양시청)이 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 남자 500ｍ 준준결승 진출에 실패했다.

이번 대회 남자 1500ｍ 은메달리스트인 황대헌은 16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 남자 500ｍ 예선 4조에서 41초191의 기록으로 3위를 기록했다.

3위로 출발한 황대헌은 결승선 2바퀴를 남기고 인코스를 노려 앞서 달리던 펠릭스 피게온(폴란드)을 제치려고 시도했으나 실패했고, 이후 속도가 떨어지면서 세 번째로 결승선을 통과했다.

남자 1000ｍ 동메달리스트인 임종언도 아쉬운 레이스를 펼쳤다. 3번 레인에서 출발한 임종언은 나이얼 트레이시(미국)와 충돌해 넘어지면서 재출발이 선언됐고, 이후 다시 시작한 레이스에서 3위로 출발했다.

기회를 엿보던 임종언은 마지막 바퀴에서 아웃코스로 빠져나와 역전을 시도했다. 그러나 레이스 도중 주춤하면서 린샤오쥔을 제치지 못했고 41초289의 기록으로 조 3위에 그쳤다.

이 경기는 8개조 조 상위 2명과 각조 3위중 빠른 순으로 4명의 선수가 준준결승에 진출한다. 어드밴스 선수 3명이 우선 자리를 차지한 가운데 가운데 황대헌과 임종언 누구도 3위중 주어지는 나머지 1자리에 끼지 못 했다.

이로써 한국은 2022 베이징 동계 올림픽에 이어 이번 대회에서도 남자 500ｍ 메달 획득에 실패했다.남자 500ｍ는 한국 쇼트트랙의 취약 종목으로 임종언, 황대헌 두 명의 선수만 이번 대회 출전권을 땄다.