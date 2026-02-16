30대 의류 절도범 경찰에 붙잡혀 훔친 옷 중고장터에 올렸다 덜미

[헤럴드경제=박준규 기자] 의류매장서 훔친 옷을 중고 거래 애플리케이션(앱)을 통해 팔아치우려던 30대가 붙잡혔다. 혹시나 도난당한 의류가 판매되진 않을지 온라인을 뒤져보던 피해업주가 발견하며 경찰에 신고했다.

경기 수원팔달경찰서는 절도 및 특수공무집행방해 혐의로 A씨에 대해 구속영장을 신청할 예정이라고 16일 밝혔다.

A씨는 지난 15일 오후 10시께 수원시 팔달구의 한 의류매장에서 점퍼 등을 훔쳐 중고 거래 앱을 통해 판매하려고 시도했다. 신고를 받고 거래 현장에 출동한 경찰관들을 피해 달아나기도 했다.

의류매장 업주 B씨는 창고에서 재고 정리를 하다가 점퍼를 비롯한 일부 의류가 사라진 사실을 확인하고 경찰에 신고했다. 그는 사라진 의류가 중고 거래 앱에 올라올 수 있다고 보고 모니터링을 하다가 마침 도난당한 물품을 판매한단 게시물을 확인했다. 경찰에 이 상황을 알렸고 A씨에게 사겠단 의사를 밝히고 약속한 거래장소로 나갔다.

B씨와 동행한 경찰관이 약속 장소에서 A씨에게 다가가 신원을 확인하려고 했다. 이상함을 느낀 A씨는 그대로 차량을 몰고 줄행랑을 쳤다. 도주하면서 경찰관이 차에 매달린 채 10m가량 끌려가다가 다치기도 했다. 차량 번호를 조회해 용의자를 추적한 경찰은 45분 뒤에 인근 상가에서 피의자를 검거했다.

경찰은 피의자가 어떤 수법으로 얼마나 많은 의류를 훔쳤는지 등 범행 동기와 배경을 조사하고 있다.