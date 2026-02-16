혁신당 “국힘, 내로남불 구호로 본질 가려” 비판 가세

(서울=연합뉴스) 김정진 기자 = 더불어민주당은 16일 부동산 정책 관련, 국민의힘을 향해 “대통령 입장은 그만 묻고 주택 6채를 보유한 다주택자 장동혁 대표의 입장부터 밝히라”고 요구했다.

김현정 원내대변인은 이날 논평을 통해 “국민은 1주택자 이재명 대통령의 분당 아파트보다 장 대표의 주택 6채의 행방을 더 궁금해하고 있다”며 이같이 말했다.

김 대변인은 “정부의 목표는 분명하다. 시장을 적으로 삼는 것이 아니라 시장을 왜곡하는 구조를 바로잡겠다는 것”이라며 “민주당은 정부의 부동산 안정 대책에 발맞춰 부동산감독원 설치법 등 관련 입법 처리에 만전을 기하겠다”고 강조했다.

조국혁신당도 국민의힘을 향해 “정책은 외면하고 대통령 공세에만 몰두하고 있다”고 비판했다.

이종필 부대변인은 논평에서 “‘당신부터 집 팔라’는 식의 주장은 구조 개혁이라는 본질을 흐리고 논점을 개인의 문제로 축소하는 프레임 전환”이라며 “국민의힘은 ‘내로남불’이라는 구호로 본질을 가리며 정쟁으로 몰아가고 있다”고 주장했다.

조국 대표도 이날 페이스북에 자신의 저서 ‘조국의 선택’ 중 청년 주거 대책을 다룬 부분을 공유하며 ‘토지공개념’의 필요성을 재차 강조했다.

조 대표는 “토지공개념 정책의 일환으로 고품질의 공공임대주택을 대대적으로 공급해야 당장의 청년의 주거비 부담이 줄어듦은 물론 가처분소득·저축액이 늘어 자가주택 구매 시간이 당겨지고 기회가 높아진다”고 적었다.