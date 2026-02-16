정승기(강원도청)와 홍수정(경기연맹)이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스켈레톤 혼성 단체전에서 11위에 올랐다.

정승기와 홍수정은 16일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 대회 스켈레톤 이 종목 경기에서 2분 01초 45의 기록으로 15개 팀 중 11위에 자리했다.

이번 대회 처음으로 열린 스켈레톤 혼성 단체전은 남녀 선수가 1명씩 팀을 이뤄 출전, 한 차례씩 주행을 펼쳐 합산 기록으로 순위를 가리는 경기다.

정승기는 59초 61만에 레이스를 마쳐 남자 선수 중 11위에 올랐고, 홍수정은 여자 선수 중 13위에 해당하는 1분 01초 84를 기록했다.

우승은 1분 59초 36의 기록을 낸 영국의 맷 웨스턴-타비사 스토커 조가 차지했다. 스켈레톤 남자부에서 1~4차 시기 트랙 레코드를 연거푸 경신하며 금메달(합계 3분 43초 33)을 획득했던 웨스턴은 대회 2관왕에 올랐다.

은, 동메달은 독일이 가 가져가 악셀 융크-주자네 크레허가 2위(1분 59초 53), 크리스토퍼 그로테어-자클린 파이퍼가 3위(1분 59초 54)를 차지했다.