낮 최고기온은 4~13도 예보

[헤럴드경제=양근혁 기자] 설 연휴 셋째 날인 16일 전국적으로 구름이 많다가 오전부터 차차 맑아지겠다. 다만 강원 영동과 경상권 동부, 제주도는 대체로 흐리겠고 동해안을 중심으로는 비 또는 눈이 내리겠다.

15일 기상청에 따르면 16일 늦은 새벽부터 강원 동해안과 산지에, 오전부터 경북 동해안과 북동 산지에, 오후부터 부산과 울산에 비 또는 눈이 내리다가 밤에 대부분 그치겠다.

강원 산지에 3∼8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 강원 동해안에 1∼5㎝의 눈이 쌓이겠다. 경북 북동 산지에는 1∼3㎝, 경북 북부 동해안에는 1㎝ 미만의 눈이 예상된다.

예상 강수량은 강원 동해안과 산지 5∼15㎜, 경북 북부 동해안과 북동 산지 5㎜ 안팎, 경북 남부 동해안 5㎜ 미만, 울릉도와 독도 1㎜ 안팎이다.

비나 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 도로가 미끄러운 곳이 많겠다. 또 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야 한다.

아침 최저기온은 -6∼4도, 낮 최고기온은 4∼13도로 예보됐다.

아침 기온이 전일보다 3∼8도(일부 수도권과 강원도 10도 안팎) 떨어져, 전국 대부분 지역이 0도 이하가 되겠고 바람의 영향으로 체감온도는 더욱 춥겠다.

미세먼지 농도는 전국이 청정한 북서기류의 영향으로 ‘좋음’∼‘보통’으로 예상된다.

다만 충북·경북·제주권은 새벽까지, 부산·대구·울산·경남은 아침까지 ‘나쁨’ 수준으로 예상된다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해·남해 1.0∼3.5ｍ로 예상된다.

다음은 16일 지역별 날씨 전망.

[오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>

▲ 서울 : [맑음, 맑음] (-2∼7)

▲ 인천 : [맑음, 맑음] (-3∼4)

▲ 수원 : [구름많음, 맑음] (-3∼7)

▲ 춘천 : [구름많음, 맑음] (-5∼8)

▲ 강릉 : [흐리고 비/눈, 흐리고 가끔 비/눈] (1∼5)

▲ 청주 : [구름많음, 맑음] (-2∼7)

▲ 대전 : [구름많음, 맑음] (-3∼8)

▲ 세종 : [구름많음, 맑음] (-3∼6)

▲ 전주 : [구름많음, 맑음] (-2∼7)

▲ 광주 : [구름많음, 맑음] (-1∼8)

▲ 대구 : [구름많음, 구름많음] (1∼11)

▲ 부산 : [구름많음, 구름많고 가끔 비 곳] (4∼13)

▲ 울산 : [구름많음, 흐리고 한때 비/눈 곳] (2∼10)

▲ 창원 : [구름많음, 맑음] (2∼12)

▲ 제주 : [흐림, 구름많음] (4∼8)