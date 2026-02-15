“분열 상태로 선거 치르면 판판이 패배”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 유승민 전 의원은 15일 “지금 당의 모습이 정상적인 당이 아니다”라며 “탄핵의 강을 건너지 않고 보수가 분열된 상태로 선거를 치르면 판판이 패배할 수밖에 없는 상황”이라고 비판했다.

유 전 의원은 이날 MBN ‘시사스페셜’에 출연해 이같이 밝혔다. 그는 국민의힘 윤리위원회가 한동훈 전 대표를 비롯한 친한(친한동훈)계 인사를 제명한 것을 두고 장동혁 대표의 ‘숙청 정치’라는 비판이 제기된다는 지적에 “제명할 일이 결코 아니라고 보고 있다”고 했다.

유 전 의원은 “이재명 정권의 폭주를 막고 대안을 제시하는 게 국민의힘의 역할인데 집안싸움을 하는 모습이 너무 안타깝다”고 덧붙였다.

그는 “장 대표나 한 전 대표나 이런 문제를 왜 정치로 해결하지 못하느냐”며 “윤리위나 당무감사위원회가 정적을 제거하고 숙청하는 수단으로 변질하는 것은 우리 당 안에 건전한 정치가 실종된 증거”라고 거듭 비판했다.

장 대표가 이재명 대통령이 제안한 여야 대표 회동에 불참한 것에 대해선 “되게 답답하게 봤다. 당연히 야당 대표는 갔어야 한다”며 “야당 대표가 국민들 보는 앞에서 할 말을 다 해야 했다”고 지적했다.

개혁신당과의 선거 연대 가능성을 두고는 “굉장히 낮다고 본다. 명분이 별로 없을 것”이라고 전망했다.

유 전 의원은 6·3 지방선거 경기도지사 출마와 관련해선 “세 번째 말씀드리는 건데 전혀 생각 없다”며 “제게 남은 정치적 소명은 망해버린 보수 정당과 보수 정치를 어떻게 재건하느냐는 것”이라고 했다.

지선에서 자신의 역할을 묻는 말에는 “당이 선거를 석 달 앞두고 자중지란을 벌이고 있으니 어떤 역할이 있을지는 당장은 좀 지켜봐야겠다”고 답변했다.