설·추석 고속도로 음주운전 적발 건수

[헤럴드경제=안효정 기자] 최근 4년간 설·추석 명절 연휴 기간 고속도로에서 단속된 음주운전 건수가 총 345건에 달하는 것으로 집계됐다.

국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 김희정 의원이 15일 경찰청으로부터 받은 자료에 따르면 설·추석 연휴 고속도로 음주운전 적발 건수는 ▷2022년 59건 ▷2023년 127건 ▷2024년 79건 ▷2025년 80건이다.

음주운전으로 인한 교통사고는 ▷2022년 9건 ▷2023년 8건 ▷2024년 14건으로 집계됐다.

반면 명절 연휴 고속도로에서 안전띠 미착용, 버스전용 차로 위반 등의 교통법규 위반 적발은 최근 감소세를 보인 것으로 나타났다.

2022년 1355건에서 2023년 1636건으로 증가했지만, 2024년 985건, 2025년 541건으로 감소했다.

김 의원은 “교통법규 위반 건수는 줄고 음주운전 적발은 늘고 있다는 점이 매우 우려스럽다”며 “고속도로 음주운전은 대형 사고로 이어질 위험이 매우 큰 만큼 운전자 스스로 법규를 엄격히 준수해야 한다”고 말했다.