상원 선거 출마 예정자 무대로 불러올려 사실상 지원사격 장병들, 거의 반응 안 해

[헤럴드경제=안세연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 현역 군인들을 상대로 투표를 독려하며 사실상 선거 유세를 펼쳐 논란을 받고 있다.

13일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 트럼프 대통령은 이날 노스캐롤라이나주의 육군 기지 포트 브래그에서 장병들을 대상으로 연설하면서 “당신들은 우리(공화당)에게 투표해야 한다”고 발언했다.

트럼프 대통령은 특히 미 국방부가 의회의 기지 명칭 변경 시도를 저지한 점을 언급하며 “만약 우리가 중간선거에서 이기지 못하면 그들(민주당)은 그 이름을 다시 떼어낼 것이다”고 강조했다.

앞서 미국에선 남북전쟁 당시 남부연합 장군들의 이름을 딴 군기지 명칭을 변경하려는 움직임이 있었다. 트럼프 행정부는 노예제 옹호로 문제가 된 장군과 동명이인의 이름을 따는 방식으로 법망을 우회해 ‘포트 브래그’라는 명칭을 유지했다.

이번 연설에서 트럼프 대통령은 내년 국방비 증액 계획을 소개하고 기지 주거 환경 개선을 약속했다. 이어 경제·이민 등 군사 분야와 무관한 선거 공약을 언급했다.

무대에는 트럼프 대통령의 ‘부정선거’ 주장에 동조한 마이클 와틀리 전 공화당 전국위원회 의장도 함께 올랐다. 트럼프 대통령은 상원의원 선거 출마 예정인 그를 무대로 불러올려 사실상 지원사격 했다고 WP는 보도했다.

본행사도 선거 유세처럼 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 대선 당시 선거 유세곡인 ‘갓 블레스 더 유에스에이’에 맞춰 입장했다. 퇴장할 땐 유세 당시 단골 퇴장곡이었던 ‘YMCA송’에 맞춰 내려갔다.

장병들은 휴대폰으로 사진이나 영상을 찍는 것 외에는 트럼프 대통령의 연설에 거의 반응하지 않았다 미 국방부는 현역 군인의 정당 정치 활동을 금지하고 있다.

트럼프 대통령은 지난해 9월에도 군 장성들을 소집해 “나라가 안으로부터의 침략을 받고 있다”며 ‘노골적으로’ 정치적인 연설을 했다고 WP는 보도했다.