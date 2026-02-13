[헤럴드경제=구본혁 기자] POSTECH(포항공과대학교)이 13일 학위수여식에서 역대 가장 많은 894명의 졸업생을 배출했다. 이번 학위수여식에서는 학사 296명, 석사 294명, 박사 304명이 학위를 받았다. 특히, 반도체공학과, 반도체대학원, 융합대학원 푸드테크전공에서는 첫 졸업생이 나왔다.

학사과정 전체 수석에게 주어지는 ‘설립이사장상’은 화학과 임준호 씨가, 계열 수석에게 돌아가는 ‘이사장상’은 전자전기공학과 최문규 씨가 수상했다. 정성기 전 총장과 故 장근수 명예교수의 기금으로 제정된 ‘정성기상’과 ‘장근수상’은 각각 물리학과 박세인 씨와 기계공학과 김주훈 씨가, ‘IT학부상’은 인공지능대학원 이소현 씨가 수상의 영예를 안았다.

이 외에도 초대 총장인 무은재(無垠齋) 김호길 박사의 이름을 딴 ‘무은재상’은 컴퓨터공학과 제태호 씨가, ‘총동창회장상’은 기계공학과 김주훈 씨가 수상했다. 특히 지난해 국내 대학원생 최초로 ‘세계 상위 2% 연구자’로 선정된 김주훈 씨는 ‘장근수상’과 ‘총동창회장상’을 동시에 거머쥐며 눈길을 끌었다.

한편 POSTECH은 동문의 자발적인 참여와 후원으로 학위복 리뉴얼 프로젝트를 완료했다. 올해 학위수여식에서는 졸업생 모두가 선배들의 따뜻한 마음이 담긴 학사, 석사, 박사 학위복을 입었다.

김성근 POSTECH, 총장은 “타인의 아픔과 결핍에 공감하고 배려하는 것은 인생의 가장 중요한 본질”이라며 “사회의 진정한 변화는 여러분만큼 행운을 누리지 못하는 이들을 생각하고 배려할 때 가능하다”라고 당부했다. 연구의 깊이와 사회적 책임을 함께 갖추는 것, 이것이 POSTECH이 졸업생들에게 기대하는 모습이다.