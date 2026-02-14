작년 ‘음향·영상서비스 수지’ 11억달러 2022년 기점 4년 연속 10억달러선 유지 국내 콘텐츠 중남미 등 수출 4배 넘게↑ ‘효자’ 된 넷플릭스…210편 ‘톱10’ 올라

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난해 가수 로제의 ‘아파트(APT.)’가 빌보드를 점령하고 ‘오징어 게임’이 전 세계 거실을 장악하면서 한국이 해외에서 음악과 영상 등 콘텐츠로 벌어들인 순이익이 4년 연속 10억달러(약 1조5000억원)를 넘겼다. 글로벌 콘텐츠 거래 규모가 커지는 가운데 넷플릭스 등 글로벌 OTT(온라인 동영상 서비스) 내 한국 드라마 시청 비중이 급증하고 중동·중남미 등 신시장 수출이 폭증한 결과다.

14일 한국은행에 따르면 지난해 ‘음향·영상 및 관련 서비스 수지’ 흑자 규모는 11억2610만달러로 집계됐다. 지난 2024년(13억2430만달러), 2023년(11억7640만달러)보다는 줄었지만 2022년(10억3820억달러) 처음으로 10억달러 넘긴 기점으로 4년 연속 10억달러를 넘는 실적을 이어갔다.

음향·영상 및 관련 서비스란 외국과 재화·서비스를 거래하면서 생긴 흑자 또는 적자 규모인 ‘경상수지’ 중 한 항목이다. 그중에서도 서비스 수지를 구성하는 요소 중 하나다. 영화나 라디오, TV프로그램, 뮤지컬녹화 등 제작과 관련된 서비스 대가와 원본 원고, 음향녹음, 영화 등 매매를 포함한다. 국내 또는 해외에서 만든 음향 또는 영상 콘텐츠를 사고파는 것과, 넷플릭스와 같은 OTT 등 해당 콘텐츠를 제공하는 서비스에 대한 구독료 등이 이에 해당한다.

‘음향·영상 및 관련 서비스 수지’가 흑자를 보고 있다는 것은 국내에서 만든 음악 또는 영상, OTT가 해외에 팔린 금액이 해외 음악 또는 영상, OTT 등이 국내에서 팔린 금액보다 더 크다는 뜻이다. 이 수지는 지난 2014년 8040만달러로 흑자전환한 뒤 12년 연속 흑자 행렬을 이어가고 있다.

전 세계적으로 K-팝이나 K-드라마, K-영화 등 K-콘텐츠에 대한 인기가 날이 갈수록 높아지고 있다.

한국콘텐츠진흥원(한콘진)은 지난해 콘텐츠 사업을 결산하면서 주요 키워드 중 하나로 ‘글로벌’을 꼽았다. 한콘진에 따르면 지난 2011년 중국, 일본, 미국 등에서 작은 규모로 시작을 한 K-콘텐츠의 글로벌 이용은 2018년 K-팝과 K-드라마를 중심으로 동아시아와 북미 권역에서 규모를 키웠다. 2021년 코로나를 거치면서 유럽과 동남아시아 시장까지 열리면서 급격한 양적 성장의 토대를 마련했다.

지난해 국내 콘텐츠의 수출 규모는 중남미와 중동, 호주 등 기타지역에서 2021년보다 각각 391%, 328%, 636%씩 급성장했다.

특히, 넷플릭스 등 해외 OTT가 국내에서 거둬들이는 구독료 등은 ‘음향·영상 및 관련 서비스 수지’에서 ‘마이너스(-)’ 요소이지만, 최근에는 넷플릭스가 오히려 K-콘텐츠 글로벌화의 중심축이 됐다. 넷플릭스가 국내에 공식 상륙한 2016년(5억1980만다럴) 이후 2020년까지는 흑자 규모가 2억달러 후반까지 떨어졌지만, 2021년 5억달러를 다시 돌파한 뒤 우상향하고 있다. 넷플릭스가 초반에는 흑자 규모를 줄이는 요인이었지만, 최근에는 오히려 K-콘텐츠의 ‘효자’ 노릇을 하고 있다는 해석이 가능한 대목이다.

실제로 넷플릭스에서 K-드라마 시청시간 비중은 지난 2023년 상반기 9.1%에서 지난해 상반기 14.6%까지 올랐다. 지난해 가장 많이 시청한 TV프로그램 20개 중 4개가 K-드라마였다. 넷플릭스에서 최근 5년간 총 210편 이상의 국내 작품이 ‘글로벌 톱10’에 이름을 올렸다.

가장 오랫동안 글로벌 톱 10을 차지한 ‘오징어 게임’은 32주 연속 순위에 오르고 9주간 1위를 차지했다. 전세계 1위 기록이다. 일본에서는 ‘사랑의 불시착’이 72주 연속 톱10을, 볼리비아에서는 ‘꽃보다 남자’가 49주 연속, 파키스탄에서는 ‘빈센조’가 45주 연속 국가별 톱10에 들었다.

K-팝도 나날이 선전하고 있다. 지난해 빌보드 연간차트 글로벌 200에 로제의 ‘아파트’를 비롯해 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)’ OST인 ‘골든(Golden)’, 지민의 ‘후(Who)’ 등 K-팝이 17곡 올라갔다. 한미 합작 걸그룹인 캣츠아이는 ‘그래미 어워즈(Grammy Awards)’ 신인상 후보에 올랐고, 블랙핑크를 비롯해 스트레이키즈, 트와이스 등이 해외투어를 이어갔다.

한은 한 관계자는 “최근 추세를 보면 해당 콘텐츠나 서비스에 대한 글로벌 거래 규모 자체가 커지는 가운데 최근 K-콘텐츠 열풍 등에 힘입어 흑자 규모가 더 확대되는 모양새”라고 설명했다.