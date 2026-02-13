[헤럴드경제=이상섭 기자] 대한불교조계종 제19교구 본사 지리산대화엄사는 13일 오전 구례 오일장에서 지역 상인을 위한 ‘구례온’ 구례 지역사회 온기나눔 행사를 개최했다.

이번 행사는 약 10년 전 추진되었던 사업의 의미를 되새기며, 이웃 간 나눔과 공동체의 정을 다시 확산시키기 위해 새롭게 기획되었다. 특히 설 명절을 앞두고 생업에 종사하는 전통시장 상인들과 지역 내 취약계층에게 따뜻한 한 끼 식사를 전하며 위로와 응원의 마음을 나누는 데 목적이 있다. 이날 행사에 전남 광주특별시장 예비후보인 민영배 국회의원이 구례온 떡국 나눔행사에 참여하여 온기를 나누었다. 금일 행사에 사골떡국 500인분을 140명의 봉사자들과 함께 현장 배식으로 구례시장 오일장 상인(점포 및 노점)과 전통시장 인근 취약계층 배달되었다.

이번 행사에는 지리산 대화엄사 주지 우석교구장스님, 허명진 상가번영회장, 김병철 구례군노인전문요양원장, 박미연 구례군가족센터장, 백사인 청소년상담복지센터장, 이정민 구례지역자활센터장, 박금순 청소년문화의집 관장, 손인자 곡성노인맞춤돌봄센터장 등 6개 협력기관과 김순호 구례군청 군수, 장길선 군의회 의장, 정덕교 구례경찰서장, 김유동 구례교육지원청교육장, 한만조 구례소방서장 등 유관기관이 참여하여 떡국 나눔 행사를 가졌다.