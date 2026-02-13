음성·여주 공장 3617톤 탄소저감

LS일렉트릭이 에이스침대 사업장에 태양광 연계 에너지관리 설루션을 구축한다. 에이스침대의 RE100(재생에너지 100%) 이행을 지원하는 취지다.

12일 에이스침대 음성 공장과 여주 공장에 태양광 발전 설비와 연계한 에너지통합관리시스템(FEMS) 구축을 완료하고 음성 공장에서 준공식을 가졌다. 이날 자리에는 안승만(왼쪽) 에이스침대 상무, 전병하 에이스침대 이사와 박우범(오른쪽) LS일렉트릭 전무 등 양사 관계자들이 참석했다.

완공된 태양광 발전 설비는 음성 공장 13개 건물 옥상에 2만085㎡(약 6166평), 여주 공장 6개 건물 옥상에 6616㎡(약 2001평) 규모로 구축됐다. 용량은 각각 4483㎾(킬로와트), 1460㎾ 규모로 총 5940㎾다.

에이스침대는 이번에 구축된 설비로 연간 7.62GWh의 재생에너지를 공장 운영에 활용하게 된다. 이를 통해 연간 15억 원의 전기요금을 절감하고, 재생에너지 전환율은 약 60%에 도달한다. 또 이번 사업으로 연간 3617t(톤)에 달하는 탄소배출을 저감할 수 있으며, 이는 약 55만 그루의 소나무를 심는 효과와 같다.

에이스침대는 에너지 효율 향상을 위한 스마트관리체계인 FEMS를 통해 설비별 전력 사용량을 실시간 모니터링하고 최적의 에너지 운용 효율을 확보할 예정이다. 안승만 에이스침대 상무는 “LS일렉트릭의 태양광 연계 에너지 관리 솔루션을 도입해 RE100 이행에 큰 진전을 이뤘다“고 말했다.

박우범 LS일렉트릭 전무는 “앞으로도 RE100 사업장 조성에 앞장서는 한편 스마트에너지 솔루션 시장을 선도하는 기업으로서 입지를 더욱 공고히 할 것”이라고 말했다. 박혜원 기자