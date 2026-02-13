59㎡B 3가구, 74㎡B 7가구 등

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설은 서울 송파구 신천동 ‘잠실 르엘’ 보류지 입찰이 평균 4대 1의 경쟁률을 기록했다고 13일 밝혔다.

이번 잠실 르엘 보류지 매각은 잠실미성크로바아파트 재건축조합이 최고가 공개경쟁입찰 방식으로 진행했다. 매각 대상은 59㎡B(이하 전용면적) 3가구와 74㎡B 7가구 등 총 10가구였다. 입찰에는 총 40여 명이 참여해 평균 4대 1의 경쟁률을 기록했으며, 입찰마감(11일) 후 하루만에 매각이 완료됐다.

조합 측이 이번 입찰 기준가를 감정평가금액보다 약 5%가량 높게 책정했음에도 불구하고 전량 매각됐다. 입찰 기준가는 59㎡가 약 29억800만원~29억9200만원, 74㎡가 33억1800만원~35억3300만원 선이었다.

계약은 이달 25~27일로, 낙찰자들은 낙찰 금액의 20%를 계약금으로 납부하고, 나머지 잔금 80%는 입주 지정 기간 내에 치러야 한다.

한편 롯데건설은 하이엔드 브랜드 르엘을 최고의 입지에 선보이고 있으며, 반포, 청담, 잠실, 용산을 잇는 한강변 벨트를 구축하고 있다. 이를 바탕으로 성수4지구를 비롯한 핵심 지역 수주를 이어나갈 계획이다.