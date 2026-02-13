SNS에 축하 메시지 올려

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 13일 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 들려온 우리나라 선수들의 메달 소식에 “대한민국의 미래가 밝다”면서 축하 메시지를 내놨다.

이 대통령은 이날 대통령 공식 페이스북에 “기쁜 소식으로 하루를 시작한다”면서 ‘대한민국의 첫 금메달, 그리고 쇼트트랙 첫 메달을 축하합니다’라는 제목의 글을 올렸다.

이 대통령은 “먼저, 대한민국 스노보드의 새 역사를 쓴 최가온 선수의 투혼에 박수를 보낸다”면서 “우리 스노보드는 2018년 첫 올림픽 메달을 기점으로 알파인에서 프리스타일, 하프파이프로 영역을 점차 넓혀 왔다. 이번 성과는 대한민국이 하프파이프라는 상징적인 프리스타일 종목에서도 세계 정상과 어깨를 나란히 하게 되었음을 보여준다”고 했다.

이어 여자 스노보드 하프파이프 종목에서 이번 동계올림픽 우리나라 첫 금메달을 획득한 최가온 선수에게 “1·2차 시기에서의 아쉬움에도 요동하지 않고 3차 시기에서 꿈의 점수 90점을 기록하며 끝내 금메달을 거머쥔 모습은 우리 국민은 물론 전 세계에 깊은 감동을 안겼다”고 했다.

이어 “이번 성과는 대한민국이 하프파이프라는 상징적인 프리스타일 종목에서도 세계 정상과 어깨를 나란히 하게 됐음을 보여준다”며 “‘자신을 뛰어넘는 선수가 되겠다’는 다짐은 앞으로의 성장을 더욱 기대하게 한다”고 격려했다.

쇼트트랙 남자 1000m 종목에서 임종언 선수가 동메달을 목에 건 데 대해서는 “국제올림픽위원회(IOC)가 선정한 10대 신예로 주목받아 온 임종언 선수의 이번 성과는 세대 교체 속에서도 한국 쇼트트랙의 저력과 전통이 굳건히 이어지고 있음을 증명했다”고 밝혔다.

이 대통령은 “대한민국의 미래가 참으로 밝다”며 “생애 첫 올림픽에서 값진 성과를 거둔 두 신예 선수의 앞날을 꾸준히 응원하겠다”고 했다.