‘무인기 첫 사과’ 3일만 “비교적 상식적인 행동으로 평가”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 김여정 북한 노동당 부부장이 13일 “새해벽두에 발생한 반공화국무인기침입사건에 대하여 한국통일부 장관 정동영이 공식적으로 유감을 표시한것을 다행으로 생각한다”고 밝혔다. 정부 고위 당국자가 대북 무인기에 대해 처음으로 사과한지 3일 만이다.

조선중앙통신은 이같은 내용의 김 부부장 담화를 보도했다. 김 부부장은 정 장관의 사과에 대해 “나는 이를 비교적 상식적인 행동으로 평가한다”면서도 “그러나 한국당국은 자초한 위기를 유감표명같은것으로 굼때고 넘어가려 할것이 아니라 우리 공화국령공침범과 같은 엄중한 주권침해사건의 재발을 확실히 방지할수 있는 담보조치를 강구해야 한다”고 지적했다.

그는 이어 “다시금 명백히 하지만 우리는 반공화국무인기침입행위를 감행한 주범의 실체가 누구이든,그것이 개인이든 민간단체이든 아무런 관심도 없다”면서 “우리가 문제시하는것은 우리 국가의 령공(영공)을 무단침범하는 중대주권침해행위가 한국발로 감행됐다는 그 자체”라고 짚었다.

김 부부장은 거듭 “조선민주주의인민공화국의 신성불가침의 주권을 침해하는 도발사건이 재발하는 경우 반드시 혹독한 대응이 취해질것임을 예고해둔다”면서 “여러가지 대응 공격안들 중 어느 한 안이 분명히 선택될 것이며 비례성을 초월할 것”이라고 경고했다.

그러면서 그는 “한국당국이 내부에서 어리석은짓들을 행하지 못하도록 재발방지에 주의를 돌려야 할것이라는것을 경고한다”고 했다.

앞서 정 장관은 지난 10일 올해 초 민간인이 무인기를 북한으로 날린 사건을 두고 “이재명 정부는 남북 간 상호 인정과 평화공존을 추구한다”며 “이번에 일어난 무모한 무인기 침투와 관련하여 북측에 대해 깊은 유감을 표한다”고 말했다.

이어 그는 “이러한 불행한 사태를 방지하기 위해서라도, 지상·해상·공중에서의 적대 행위를 전면 중지하기로 약속한 9·19 군사합의가 하루빨리 복원돼야 한다”며 “‘공중에서의 적대 행위’는 지금 당장이라도 중단해야 할 것”이라고 주장한 바 있다. 해당 입장은 청와대와 소통을 거치지는 않은 것으로 나타났다.