1000m 레인 교차 중 접촉…中 롄쯔원 실격 네덜란드 선수 5위 추락, “양쪽 모두 전술 실수”

[헤럴드경제=정주원 기자] 아폴로 안톤 오노가 2026 밀라노 동계올림픽 스피드스케이팅 남자 1000m 충돌 사건에 대해 “속도를 낮췄어야 했다”고 직격했다. 국내에서 ‘반칙왕’ 논란의 중심에 섰던 쇼트트랙 전설의 발언이 또다시 화제가 되고 있다.

오노는 12일 미국 야후스포츠 인스타그램 영상에서 네덜란드의 유프 베네마르스와 중국의 롄쯔원이 충돌한 장면을 분석했다. 그는 “코너에서 레인이 교차하는 상황이라면 롄쯔원이 속도를 줄여 상대를 먼저 보내야 했다”며 “그렇게 하지 못하면서 충돌이 일어났다”고 말했다.

사건은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스피드스케이팅 남자 1000m 11조 레이스에서 벌어졌다. 인코스에서 출발한 베네마르스와 아웃코스의 롄쯔원은 코너 이후 레인 교차 구간에서 맞물렸다. 인코스로 진입하려던 베네마르스의 스케이트 날이 아웃코스로 빠져나가던 롄쯔원과 접촉했고, 베네마르스는 중심을 잃으며 속도가 크게 줄었다.

베네마르스는 1분07초58로 결승선을 통과했으나 최종 5위로 밀렸다. 충돌이 없었다면 메달권 진입이 유력했다는 평가다. 심판진은 레인 변경 시 우선권을 지닌 선수의 진로를 방해했다는 이유로 롄쯔원에게 실격을 선언했다. 베네마르스는 재경기를 요청해 단독으로 다시 달렸지만, 이미 체력 소진 탓에 기록을 단축할 수 없었다.

오노는 롄쯔원의 판단을 문제 삼으면서도 베네마르스의 대응 역시 완벽하지 않았다고 짚었다. 그는 “레인이 교차할 때 상대 뒤에 붙으면 공기 저항이 13~30%까지 줄어든다”며 “하지만 베네마르스도 너무 가까이 붙었다. 이런 실수는 이 정도 선수에겐 보기 드물다”고 말했다. 이어 “이것이 올림픽이다. 이 무대에선 냉정해야 한다. 양쪽 모두 전술적 실수가 있었다”고 덧붙였다.

중국 매체들도 이번 상황을 이례적으로 다뤘다. 소후닷컴은 “중국 선수의 규정 위반으로 네덜란드 세계 챔피언이 입상하지 못했다”며 “레인 변경 구역에서 우선권을 가진 선수에게 공간이 보장됐어야 했다”고 지적했다. 롄쯔원이 경기 후 “깊이 사과드린다. 고의는 아니었다”고 해명한 데 대해서는 “완전히 잘못을 인정한 것은 아니다”라고 평가했다.

네덜란드 현지에서도 비판이 쏟아졌다. “완전히 잘못된 레인 변경” “한 번의 방해가 메달을 앗아갔다”는 반응이 이어졌다.

오노는 2002년 솔트레이크시티 올림픽에서 판정 논란 끝에 김동성을 제치고 금메달을 차지한 인물이다. 미국에서는 전설적인 선수로 통하지만 2002년의 ‘할리우드 액션’ 때문에 ‘비신사적 플레이의 대명사’로 불렸다. 금 2·은 2·동 4 등 총 8개의 올림픽 메달을 보유한 그는 이번 사건을 두고 “올림픽에선 초조함이 가장 큰 적”이라고 했다.