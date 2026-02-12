최저기온 -6~4도, 최고기온 8~16도

[헤럴드경제=주소현 기자] 13일은 서울의 낮 최고기온이 11도, 울산은 16도까지 오르는 포근한 날씨를 보이겠다.

아침 최저기온은 -6∼4도, 낮 최고기온은 8∼16도로 예보됐다.

남부 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 벌어져 크겠으니 건강관리에 유의해야겠다.

수도권과 강원도가 대체로 흐리겠으나, 그 밖의 전국은 대체로 맑다가 오후부터 가끔 구름이 많겠다.

경기 북동부와 강원 북부 내륙·산지에는 0.1㎜ 미만의 비나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리겠다.

수도권을 포함한 서쪽 지역을 중심으로 곳에 따라 짙은 안개가 끼겠으며 동해안을 중심으로는 대기가 건조하겠다.

미세먼지 농도는 수도권, 강원 영서, 충청권, 광주·전북, 영남권은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다. 강원 영동과 전남은 밤에 일시적으로 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼2.0m, 서해 0.5∼1.0m, 남해 0.5∼1.5m로 예상된다.