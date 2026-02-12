7엔드 2실점이 분수령 10엔드 승부수 무산

[헤럴드경제=정주원 기자] 세계랭킹 3위로 메달 기대를 모은 여자 컬링 대표팀이 첫 경기에서 아쉽게 고개를 떨궜다.

스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 경기도청 여자 컬링 대표팀은 12일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 컬링 라운드로빈 1차전에서 미국에 4-8로 패했다.

경기 초반은 나쁘지 않았다. 1엔드에서 히트 앤드 스테이 작전으로 스톤을 교환하며 빙질을 탐색한 한국은 0-0으로 출발했다. 후공을 이어간 2엔드에서 1점을 따냈고 3엔드에서도 수비 위주 운영으로 1점을 추가해 2-0으로 앞섰다.

하지만 흐름은 4엔드에서 바뀌었다. 선공 상황에서 두 점을 내주며 2-2 동점을 허용했다. 이후 팽팽하던 경기는 7엔드에서 크게 기울었다. 2-3으로 뒤진 채 후공을 잡았지만, 김은지의 마지막 스톤이 버튼 안에 안착하지 못하면서 오히려 2점을 내줘 2-5로 벌어졌다.

승부는 4-6으로 맞은 10엔드에서 갈렸다. 김은지는 7번째 스톤에서 더블 테이크아웃을 시도해 유리한 구도를 만들었다. 대량 득점 가능성도 열렸다. 그러나 피터슨이 정확한 샷으로 한국의 2번 스톤을 제거하며 흐름을 되찾았다. 김은지의 마지막 더블 테이크 시도는 빗나갔고, 그대로 2점을 추가로 내주며 4-8로 경기가 마무리됐다.

현지 중계에 참여한 ‘팀 킴’ 출신 해설진은 “미국이 경기장 빙질에 대한 이해도가 한국보다 앞섰다”고 분석했다. 코르티나 컬링 올림픽 스타디움의 아이스는 속도와 회전 변화가 미묘해 적응이 쉽지 않은 것으로 전해진다.

여자 컬링은 10개 팀이 라운드로빈을 치러 상위 4개 팀이 준결승에 오른다. 한 경기 패배로 탈락이 결정되진 않지만 잡을 수 있었던 첫 승을 놓친 점은 아쉽다.

대표팀은 13일 오전 개최국 이탈리아와 2차전을 치른다. 첫판의 흔들림을 빠르게 지워내지 못하면 메달 레이스는 더욱 험난해질 수 있다.