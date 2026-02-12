[헤럴드경제=김주리 기자] 우리나라 성인 10명 중 3명은 일상에서 상당한 수준의 스트레스를 느끼는 것으로 나타났다. 직장생활과 자녀 양육 문제가 겹친 30대 여성은 스트레스에 가장 취약했다.

10일 질병관리청의 ‘2024 국민건강통계’에 따르면 2024년 기준 19세 이상 성인의 스트레스 인지율은 29.0%로 나타났다. 2022년과 2023년 모두 28.2%였던 것과 비교해 0.8%포인트 상승한 수치다. 스트레스 인지율은 최근 2주 동안 스트레스를 ‘대단히 많이’ 또는 ‘많이’ 느낀다고 응답한 사람의 비율을 뜻한다.

성별로 나눠 살펴보면 남성은 25.5%로 전년(25.7%)과 비슷한 수준을 유지했지만, 여성은 32.9%로 1년 새 2.1%포인트 상승했다. 여성의 스트레스 인지율은 2022년 30.3%, 2023년 30.8%, 2024년 32.9%로 꾸준히 늘고 있는 추세다.

여성 가운데서도 스트레스 인지율이 가장 높은 연령대는 30대였다. 30대 여성의 스트레스 인지율은 41.5%를 기록했다. 이는 최근 3년 사이 남녀 연령별 수치를 통틀어 비교했을 때도 가장 높은 수치다.

30대 여성의 주요 스트레스 원인은 ‘직장생활’이 28.2%로 가장 많았고, ‘부모·자녀 문제’도 17.2%를 차지했다. 같은 연령대 남성의 ‘부모·자녀 문제’ 비율이 3.3%에 그친 것과 비교하면 큰 격차다.

질병관리청 관계자는 “아버지보다 어머니가 주 양육자가 되는 경우가 많은데, 이런 현실이 통계에 반영된 결과로 보인다”며 “특히 미성년 자녀를 둔 30~40대 여성은 다른 연령대에 비해 부모·자녀 문제로 인한 스트레스를 가장 많이 받는 집단”이라고 설명했다.