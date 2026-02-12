노량진6구역…뉴타운 첫 분양 59~106㎡ 369가구 일반분양

[헤럴드경제=신혜원 기자] GS건설의 대한민국 대표 아파트 브랜드 ‘자이(Xi)’와 SK에코플랜트의 프리미엄 브랜드 ‘드파인(DEFINE)’이 함께 노량진 뉴타운에서 첫 분양에 나선다.

GS건설·SK에코플랜트는 오는 3월 서울 동작구 노량진동 294-220번지 일원에서 노량진6 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업을 통해 ‘라클라체자이드파인’을 분양할 예정이라고 12일 밝혔다.

단지는 지하 4층~지상 28층 14개 동, 총 1499가구 규모로 이 중 조합원 및 임대물량 등을 제외한 전용면적 59~106㎡ 369가구를 일반분양할 예정이다. 일반분양 물량을 살펴보면 ▷59㎡A 132가구 ▷59㎡B 9가구 ▷59㎡C 28가구 ▷84㎡A 65가구 ▷84㎡B 91가구 ▷84㎡C 20가구 ▷106㎡A 24가구 등으로 구성된다.

라클라체자이드파인은 도보권에 1·9호선 노량진역을 비롯해 7호선 장승배기역이 있어, 여의도·서울역·광화문·강남 등 주요 업무지구로 환승 없이 빠르게 이동할 수 있는 우수한 입지환경이 강점이다.

교육환경도 우수하다. 단지 인근에는 영화초, 영등포중, 영등포고 등 초·중·고교가 고르게 밀집해 있어 자녀를 둔 수요자들이 안심하고 거주할 수 있는 학군 환경을 갖췄다. 인근에 위치한 노량진 학원가는 입시·고시·취업 준비생을 위한 다양한 교육시설이 집약돼 있다.

생활 인프라도 우수하다. 단지 가까이에는 하나로마트를 비롯해 더현대 서울, 타임스퀘어, 신세계백화점 타임스퀘어점, 롯데백화점 등 대형 유통시설이 위치해 있다. 또한 보라매병원, 가톨릭대학교 여의도성모병원, 중앙대학교병원, 강남성심병원 등 주요 의료시설 접근성도 좋다.

용마산을 비롯해 대방공원, 장승공원 등이 인근에 위치해 있어 일상 속에서 자연을 가까이 누릴 수 있는 점도 특징이다.

라클라체자이드파인은 전체 약 9000가구 규모로 조성되는 노량진 뉴타운에서 처음으로 공급되는 단지다.

단지 내 커뮤니티 시설도 다양하게 들어설 예정이다. 단지 내에는 필라테스를 비롯해 스카이라운지, 컨시어지홀, 다목적체육관 등 여가·운동·문화 기능이 결합된 다채로운 커뮤니티 공간이 마련될 예정이다.

GS건설 분양 관계자는 “노량진 뉴타운이 개발돼 구역별 대형 브랜드 단지들이 들어서며 향후 서울의 새로운 주거 중심지로 자리매김할 가능성이 높다”며 “국내 대표 아파트 브랜드 두 곳이 손잡고 공급하는 노량진 뉴타운 첫 분양단지인 라클라체자이드파인은 미래가치를 이끌 노량진의 대표 단지가 될 것”이라고 말했다.