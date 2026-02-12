- DGIST 임성훈 교수팀 개발 생성형 AI 모델 적용 - 14일부터 대구간송미술관서 ‘미인도’ 사전 전시

[헤럴드경제=구본혁 기자] DGIST(대구경북과학기술원)는 대구간송미술관과 협력하여 자체 연구팀이 개발한 인공지능(AI) 기술을 접목한 ‘미인도’ 사전 전시를 오는 14일부터 개최한다고 밝혔다.

이번 전시는 국가 대표 연구중심대학인 DGIST가 보유한 첨단 AI 기술을 문화예술 콘텐츠에 직접 접목하여 실질적인 협력 모델을 제시했다는 점에서 큰 의미를 가진다.

전시의 핵심 기술은 DGIST 전기전자컴퓨터공학과 임성훈 교수 연구팀이 개발한 최신 생성형 AI 모델이다. 특히, 해당 모델의 핵심 기술은 AI 분야 최우수 학술대회인 ‘CVPR 2025’와 ‘AAAI 2026’에서 각각 하이라이트(Highlight) 및 구두 발표로 선정되며 그 기술적 우수성을 국제적으로 인정받았다. 연구팀은 이 기술을 활용해 혜원 신윤복의 국보급 명작 ‘미인도’를 렘브란트, 모네, 반 고흐 등 서양 미술 거장들의 화풍으로 재해석한 디지털 아트를 구현했다.

또한 관람객이 직접 DGIST의 기술력을 체험할 수 있는 공간도 마련된다. 체험 존에서는 관람객의 모습을 즉석에서 촬영해 다양한 거장의 화풍으로 변환해 준다. 이 밖에도 신윤복 화풍으로 변환된 다양한 서양 명화들과 AI 기술로 생동감 있게 움직이는 미인도 영상도 함께 공개되어, 관람객들이 AI 기술을 보다 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 구성했다.

이건우 DGIST 총장은 “이번 전시는 전통문화와 과학기술을 대표하는 두 기관이 만나 교류하는 것 이상의 의미를 갖는다”며 “우리 문화 정수인 미인도와 첨단 AI 기술이 융합해 특별한 시너지를 창출하는 계기가 될 것이다”고 밝혔다.

전인건 대구간송미술관장은 “우리 문화유산의 아름다움을 AI 기술로 다시 해석한 흥미로운 시도”라며, “전통과 미래가 만나 새로운 창의(創意)를 선보이는 이번 협업을 통해 관람객들이 기술과 문화예술이 함께 만들어내는 멋진 가능성을 체험하시길 바란다”고 말했다.

이번 전시는 대구간송미술관 전시실3에서 5월 31일까지 진행된다. 오는 7월에는 ‘미인도’를 감상할 수 있는 상설 전시실이 정식 개관할 예정이다.