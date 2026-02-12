국내 최초 차세대 자외선 차단 평가법 도입

글로벌 화장품 ODM기업 코스맥스가 신규 자외선 차단지수(SPF) 시험법을 도입하고 선케어제품(사진) 신뢰도 제고와 개발기간 단축에 나선다. 유럽시장에서 공인된 평가법을 활용해 고객사의 현지 진출 지원도 강화한다는 방침이다.

코스맥스는 국내 화장품업계 최초로 최신 국제 표준 자외선 차단지수 시험법인 ‘ISO 23675’를 도입했다고 12일 밝혔다. ISO 23675는 2024년 12월 제정된 체외(In vitro) 방식 시험법으로, 자외선 차단제를 인체에 직접 적용하지 않고 PMMA(폴리메틸메타크릴레이트) 시험판을 활용해 자외선 흡수와 투과 특성을 측정한다.

기존 인체 적용 시험법인 ‘ISO 24444’는 10명 이상의 피험자가 필요해 결과 확인까지 통상 4~5주가 소요됐다. 반면 ISO 23675는 시험 기간을 하루로 단축할 수 있어 평가 효율성이 크게 개선된 것이 특징이다.

신규 시험법의 핵심은 로봇팔 기반 자동도포장치다. PMMA 시험판에 제형을 균일하게 도포해 평가자에 따른 오차를 최소화하고 시험 일관성과 표준성을 높일 수 있다. 이러한 특성으로 ISO 23675는 현재 유럽 화장품 시장에서 SPF 표기 기준으로 공식 채택됐으며, 피부에 직접 자외선을 조사하지 않는 비임상 시험법으로 주목받고 있다.

코스맥스는 해당 시험법 도입을 통해 SPF 수치를 신속하게 반복 측정하고 제품 시험·최적화 효율을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이를 기반으로 유럽 시장 진출을 추진하는 고객사 지원도 확대할 계획이다. 코스맥스 관계자는 “차세대 SPF 평가법을 선제적으로 도입해 선케어 제품 연구개발과 평가 전반에서 프리미엄 가치를 제공하겠다”며 “글로벌 기준에 부합하는 자외선 차단 기술 연구를 통해 초격차 기술 리더십을 강화하겠다”고 말했다.

한편 코스맥스는 2025년 7월 프랑스 임상기관 유로핀즈와 전략적 파트너십을 체결하고 국가별 맞춤 자외선 차단제 공동 연구를 진행 중이다. 전 세계 약 950개 임상 연구기관 네트워크를 활용해 효능 평가 과정을 효율화하고 고객사의 글로벌 시장 진출을 지원하고 있다.

