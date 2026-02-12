[헤럴드경제=양대근 기자] 조국 조국혁신당 대표는 12일 더불어민주당과의 통합 논의에 대해 6·3 지방선거를 위한 연대를 우선순위에 둬야 한다는 입장을 밝혔다.

조 대표는 이날 MBC ‘김종배의 시선집중’에 출연해 민주당이 제안한 ‘연대 및 통합을 위한 추진준비위’와 관련, “(설) 연휴가 끝나면 서로 얘기할 것 같은데 속도보다 내용이 중요하다”고 말했다.

이어 “연대와 통합이 무슨 의미인지 차분하게 따져서 합의하고 양당이 정리해 나가는 과정이 필요하다”며 “급하게 서두를 것은 아니다”라고 덧붙였다.

조 대표는 민주당 의원 일부가 ‘선거 연대부터 논의해야 한다’고 밝힌 데 대해서는 “그게 맞는다고 본다. 그런 방향으로 갈 것이라고 예상한다”고 공감을 표했다.

선거 연대 방향성에 대해선 이른바 ‘지분 싸움’은 지양해야 한다고 강조하며 “추진준비위가 만들어진다면 큰 원칙을 정하고 관철하기 위한 방법과 책임을 위임해야 할 것”이라는 구상을 밝혔다.

본인의 향후 행보에 대해선 “서울시장을 나갈지 국회의원 재·보궐 지역을 나갈지는 아마 3월 중하순에 결정할 것”이라고 했다.

이어 민주당에서 단일화를 거부할 경우 ‘3인 경선’도 각오하고 있다며 “제 자리를 위한 양보를 (민주당에) 요구할 생각은 없다”고 말했다.

한편 이날 국회에서 열린 혁신당 최고위원회의에서는 민주당이 자당 귀책 사유로 치러지는 국회의원 재·보궐 선거에 후보를 내서는 안 된다는 주장도 제기됐다.

정춘생 최고위원은 회의에서 “민주당 귀책 사유로 재선거가 치러지는 경기 평택을과 전북 군산에는 민주당 후보를 공천해서는 안 된다”며 “그것이 연대와 통합의 정신이고 양당 간 신뢰의 기반이 될 것”이라고 주장했다.

박병언 대변인도 회의 후 기자들과 만나 “당의 귀책 사유로 보선이 실시되는 지역에 대해 해당 정당은 공천하지 않는다는 원칙이 지켜져야 한다”며 “민주당은 이병진·신영대 전 의원 지역구에 후보를 공천할 것처럼 말씀하고 계시는데 적절하지 않다”고 말했다. 이 전 의원과 신 전 의원은 지난달 공직선거법 위반 혐의 등으로 각각 당선무효형을 받았다.