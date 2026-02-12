북미 최대 주방∙욕실 전시회 KBIS 2026 참가 구글 제미나이 탑재 ‘비스포크 AI 가전’ 소개 벤트 콤보 세탁건조기·레인지 등 특화가전 전시

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 17~19일(현지시간) 미국 플로리다주 올란도에서 열리는 북미 최대 주방∙욕실 전시회 ‘KBIS 2026’에서 ‘비스포크 AI 가전’과 럭셔리 빌트인 가전 ‘데이코’ 등 북미 시장에 특화된 제품을 대거 선보인다.

구글 제미나이를 결합해 내부 카메라의 식재료 인식 기능을 한층 강화한 ‘비스포크 AI 패밀리허브’ 냉장고부터 상단 쿡탑과 하단 오븐을 결합한 ‘비스포크 슬라이드인 인덕션 레인지’를 전시한다.

이밖에 습도 센서를 통해 최적의 조리시간을 자동 설정하는 ‘후드 일체형 전자레인지(OTR 전자레인지)’, 내부 카메라로 식품을 인식해 맞춤형 레시피를 제공하는 ‘비스포크 월 오븐’ 등 다양한 AI 주방가전들을 전시한다.

미국에 특화된 ‘비스포크 AI 벤트 콤보’ 세탁건조기도 선보인다. 이 제품은 외부로 습기를 배출하는 벤트 타입 건조 방식을 적용했다. 68분 만에 세탁과 건조를 완료한다.

주방 인테리어와 조화롭게 어우러지는 ‘데이코’의 럭셔리 빌트인 가전 라인업도 전시한다. 최고급 메탈 소재로 내부 전면을 감싼 1도어 컬럼형 냉장∙냉동고는 식재료를 신선 보관하는 데 강점이 있다.

전자레인지와 오븐이 결합돼 간편 조리와 오븐 조리를 동시에 할 수 있는 ‘콤비 월 오븐’, 식기의 찌든 얼룩을 말끔히 제거하는 식기세척기 등도 전시한다.

삼성전자는 와인 셀러와 와인 디스펜서 등 와인 전용 가전의 특별 전시공간도 마련했다. 데이코의 풀 컬럼 와인 셀러는 세 개의 독립된 내부 공간을 각각 4~18℃로 설정할 수 있어 와인 특성에 맞춰 최적의 온도로 보관할 수 있다.

데이코의 와인 디스펜서는 와인을 네 병까지 거치할 수 있으며 ‘듀얼 온도 존’을 갖춰 레드·화이트 와인을 각각 최적의 온도로 제공한다. 액정표시장치(LCD) 터치 스크린으로 와인 한 모금, 반잔, 한잔 등 추출량을 손쉽게 조절할 수 있다.

이상직 삼성전자 DA사업부 부사장은 “삼성전자는 미국 시장에 특화된 기능 및 성능을 갖춘 ‘비스포크 AI 가전’과 럭셔리 빌트인 가전 ‘데이코’ 라인업을 통해 미국 시장을 적극 공략할 것“이라고 말했다