[헤럴드경제=김진 기자] 중소상인과 노동·시민단체 등은 12일 정부와 여당이 추진하는 대형마트의 새벽배송 허용과 관련해 “이재명 대통령이 나서 논의를 즉각 중단해야 한다”며 반발했다.

민주노총 서비스연맹과 민주사회를 위한 변호사모임, 참여연대, 한국중소상인자영업자총연합회는 이날 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열어 “대형마트 새벽 배송은 노동자의 생명과 안전을 해치고 골목상권을 말살시키는 정책”이라고 비판했다.

강우철 마트산업노조 위원장은 “소비자 편의도 중요하고 기업의 이윤 창출도 필요하겠지만 노동자의 생명과 안전보다 우선될 수 없다”고 말했다. 김광창 서비스연맹 위원장은 “쿠팡에 강경했던 정부 입장은 한미 통상 문제로 만들겠다는 이야기가 나오면서부터 쏙 들어갔다”고 말했다.

이들 단체는 의견서를 통해 “안전규칙 없이 확대된 새벽 배송으로 연속·고정 야간노동에 의한 택배 노동자 과로사 문제가 심각한 상황에서 유사한 야간노동 일자를 확대하는 것”이라고 지적했다.

이어 “지역 상권과 근로자 건강권에 미칠 영향, 화물차 운행으로 주변 환경에 미칠 영향은 충분히 연구되지 않았다”고 덧붙였다. 이들은 회견을 마친 뒤 의견서를 청와대에 제출했다.