[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강남구(구청장 조성명·사진)는 올해 모자보건사업에 131억 원을 투입한다고 12일 밝혔다. 난임 지원과 산모·신생아 건강관리 등 주요 사업을 이어가고, 의료비 부담을 완화한다.

주요 사업은 ▷소득 기준 없는 난임 시술비 지원 ▷임신 사전건강관리 ▷주수별 산전관리(산전·기형아 검사, 백일해 예방접종, 엽산·철분제 지원 등) ▷35세 이상 고위험 임산부 의료비 지원 ▲출산준비교실 운영 ▷산모·신생아 건강관리 본인부담금 최대 100만 원 지원 ▷모유수유 클리닉 운영 ▷영유아 건강관리·예방접종 지원 등이다.

여기에 더해 2026년에는 4개 사업을 확대 시행한다. 미숙아(저체중아·조산아) 의료비 지원은 1인당 한도를 기존 1000만 원에서 최대 2000만 원으로 상향한다. 선천성이상아 의료비 지원은 1인당 500만 원에서 700만 원으로 늘린다. 선천성 이상 질환을 가지고 미숙아로 태어난 경우에는 2026년부터 구분 없이 최대 2700만 원까지 지원할 수 있도록 개선한다.

저소득층 기저귀·조제분유 지원에 있어 장애인 가구와 2인 이상 다자녀 가구의 기준을 중위소득 80%에서 100%로 완화한다. 이는 2026년 7월부터 적용된다. 선천성 난청 검사 및 보청기 지원은 보청기 지원 대상을 만 5세 미만에서 만 12세 미만으로 확대해 필요한 시기까지 지원이 이어지도록 한다.

조성명 강남구청장은 “난임 지원과 산모·신생아 건강관리처럼 구민이 체감하는 대표사업을 중심으로, 임신·출산·양육의 전 과정에서 도움이 닿도록 지원을 확대해 왔다”며 “앞으로도 가정의 부담을 실질적으로 덜고 아이의 건강한 출발을 뒷받침하는 모자보건사업을 꾸준히 강화해 나가겠다”고 말했다.