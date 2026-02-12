[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 오는 20일부터 ‘책자형 주소정보안내도’를 제작해 무료로 배부한다고 12일 밝혔다. 주소정보안내도는 구민들이 일상생활 속에서 도로명주소를 신속하고 편리하게 활용하도록 매년 접지형과 책자형을 번갈아가며 제작하고 있다.

이번에 제작된 책자형 안내도는 사용자 편의를 고려한 세심한 구성이 특징이다. 도로명별로 색상을 구분하고 공원과 녹지지역을 녹색으로 표시해 직관적으로 파악할 수 있도록 했다. 또한 현재 공사가 진행 중인 부지나 사업 예정지역을 안내도에 표기하여, 구민들이 동별 개발현황을 확인할 수 있도록 구성했다.

책자에는 QR코드를 통해 동별 정보를 간편하게 확인할 수 있도록 했다. ▷도로명주소(도로명, 건물번호) ▷경계 (자치구, 행정동, 통) ▷생활정보(주요 안전시설, 주민편의시설 등) ▷구 전도 ▷동별 안내도 ▷도로명주소 사용 방법 등 실생활에 필요한 주소 관련 정보가 다양하게 포함됐다.

책자형 주소정보안내도는 총 700부가 제작됐다. 안내도가 필요한 구민은 구로구청 부동산정보과에 방문하면 무료로 받을 수 있다. 직접 방문이 어려운 경우, 구로구청 홈페이집(구로소개 > 구청(동)안내 > 도로명주소안내)를 통해 지도를 열람하거나 내려받아 활용할 수 있다.