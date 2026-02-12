신분증 사진과 실시간 얼굴 대조 모바일앱·화상상담 채널에 적용

[헤럴드경제=박성준 기자] 미래에셋생명이 비대면 금융 거래의 안전성을 높이기 위해 인공지능(AI) 기반 얼굴인증 시스템을 도입했다고 12일 밝혔다.

새로 도입된 얼굴인증은 고객이 제출한 신분증 사진과 실시간 얼굴 이미지를 AI로 분석·대조해 본인 여부를 확인하는 방식이다. 비대면 환경에서도 신뢰할 수 있는 본인 확인이 가능해진다.

해당 시스템은 미래에셋생명 공식 ‘M-LIFE’ 웹·앱과 화상상담 채널에 적용된다. 비대면 실명인증을 비롯해 보험금 지급, 고객확인, 퇴직연금 계좌 개설 등 다양한 업무에 활용된다.

미래에셋생명은 개인정보 보호를 위한 보안 체계도 강화했다. 얼굴인증 시스템을 자체 구축해 운영하며, 수집된 얼굴정보는 제3자에게 제공하지 않고 사내에 분리 보관한다. 해당 정보는 본인 확인 목적에 한해 제한적으로 사용된다.

홍혜진 미래에셋생명 고객서비스본부장은 “얼굴인증 도입으로 비대면 금융사기를 사전에 차단하고, 고객이 보다 편리하고 안전하게 금융 서비스를 이용할 수 있도록 했다”며 “앞으로도 디지털 기술을 기반으로 고객 보호와 신뢰 강화에 힘쓸 것”이라고 말했다.