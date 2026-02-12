‘2026 물 환경 종합 운영계획’ 발표

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천환경공단이 물 환경서비스 품질 향상에 나선다.

공단은 12일 물 환경 분야 비전을 ‘안정적인 공정 운영, 혁신적인 성과 창출’로 설정하고 이를 실행하기 위한‘2026 물 환경 종합 운영계획’발표했다.

최근 기후 변동성 확대에 따른 유입 유량·수질 변동, 전력·약품비 등 운영원가 상승, 악취·분진에 대한 시민의 안전·환경권 요구 강화가 동시에 커지고 있는 가운데 공공하수처리시설 등 환경기초시설의 안정적 운영과 비용 부담 관리가 중요한 과제로 부각되고 있다.

이에 공단은 이러한 정책·환경 변화에 선제적으로 대응하고, 시민이 체감하는 물 환경 서비스 품질을 높이기 위해 운영체계를 ‘연간 계획’수준에서 비전을 중심으로 전략, 실행, 환류로 확장한 종합 운영계획으로 고도화 했다.

올해에는 ▷공정 안정화 △운영 효율화(원가 절감) ▷재이용 확대 ▷분

진·악취 제로화를 4대 핵심 과제로 추진한다.

이를 통해 하수도 종합평가 90점 달성, 처리 원가 10% 절감, 재이용 671만t 증대, 분진·악취 제로화 121건 개선을 단계적으로 실현해 나갈 계획이다.

특히 재이용 확대는 ‘공급량’ 중심에서 나아가 품질 신뢰와 수요 기반을 함께 강화하는 방향으로 추진한다.

분진·악취 제로화는 단순 민원 대응을 넘어 데이터 기반 상시 관리와 발생원 개선을 병행해 개선한다.

공단은 혁신적 성과 창출을 위한 실행 방향으로 ▷미생물 기반 공정관리의 과학화 ▷AI·로봇 등 첨단 기술을 활용한 운영 효율 제고 ▷재이용수 품질 신뢰 강화 및 브랜드 기반 확대 ▷전자코(Electronic Nose) 등 계측 기반 악취관리 고도화를 중점 추진한다.

김성훈 이사장은 “창립 19주년을 맞은 공단은 옳해 20년 차로 도약하는 중요한 전환점”이라며 “변화하는 경영환경과 인천시 환경정책 흐름에 맞춰 공정 안정과 원가 절감을 확실히 다지고 재이용 확대와 분진·악취 제로화를 통해 시민이 체감하는 물 환경 서비스를 한 단계 높이겠다”고 말했다.