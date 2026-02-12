[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 ‘위너’의 멤버 송민호가 사회복무요원 복무 당시 근무시간 중 복무 이탈한 일수가 총 102일에 달하는 것으로 파악됐다.

12일 중앙일보 보도에 따르면 서울서부지검은 “송민호가 마포구의 시설관리공단 및 주민편익시설에서 사회복무요원으로 근무하던 중 총 102일을 무단으로 결근하여 정당한 사유 없이 복무를 이탈했다”고 적시했다.

송민호는 지난 2023년 3월부터 사회복무요원으로 대체 복무를 시작해 지난해 12월 소집 해제됐다. 하지만 근무지인 주민 편익 시설에 제대로 출근하지 않고 업무를 소홀히 했다는 의혹을 받아왔다.

사회복무요원이 복무기간(1년 9개월) 중 실제 출근일은 약 430일이다. 검찰 주장대로라면 송민호는 약 4분의 1에 해당하는 기간을 무단 이탈한 셈이다.

특히 전역일이 가까워질수록 복무 이탈 일수는 더 늘어났다. 검찰이 작성한 범죄일람표에 따르면 2023년 3~5월엔 하루에 불과했지만 2024년 7월엔 총 19일을 이탈한 것으로 드러났다.

현재 병역법(제89조의2)에는 ‘정당한 사유 없이 8일 이상 복무 이탈한 자는 3년 이하의 징역에 처한다’고 규정돼 있다.

아울러 검찰은 송민호의 근무 이탈에 관리자 A씨도 가담했다고 봤다. 공소장에는 “송민호가 늦잠·피로 등을 이유로 출근하지 않겠다고 하면 A씨가 이를 허락했고, 이어 송씨가 정상 출근한 것처럼 허위로 문서를 작성·결재했다”, “이 과정에서 A씨가 송씨의 잔여 연가·병가도 임의로 처리하는 등의 방법으로 범행을 공모했다” 등 내용이 담겼다.

지난해 5월 사건을 넘겨받은 검찰은 휴대전화 포렌식과 위성항법장치(GPS) 내역 확인 등 보완 수사를 통해 송치 당시 범죄사실에 포함되지 않았던 추가 무단결근 사실을 밝혀냈다.

논란이 불거졌을 당시 송민호 소속사 YG엔터테인먼트는 “병가는 복무 전 받던 치료의 연장으로, 그 외에는 규정에 맞게 사용했다”며 의혹을 부인한 바 있다. 그러나 지난해 3월 3차 소환조사에서 송민호가 혐의를 대체적으로 인정하면서 비판을 받았다.

한편 서울서부지법 형사10단독(판사 성준규)은 오는 4월 21일 송민호의 병역법 위반 혐의 첫 공판기일을 진행할 예정이다.

당초 오는 24일 열릴 예정이었지만 송민호 측이 공판기일 연기를 요청했고 재판부가 이를 받아들이면서 일정이 조정됐다.