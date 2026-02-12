평당 가격 정찰제 호평…‘실명제 매니저’ 등 만족도 높아

[헤럴드경제=강승연 기자] 크린토피아는 입주청소 서비스 매출이 1년 만에 800% 증가했다고 12일 밝혔다.

성장 동력은 가격 투명성이다. 크린토피아는 현장 상태나 성수기, 주말 등에 따라 요금이 변동되는 업계 관행을 깨고 ‘평당 9900원’ 정찰제를 도입했다. 예약 시 확인한 견적이 실제 서비스 비용으로 이어지는 일관된 요금 체계가 신뢰를 얻었다.

서비스 품질 관리도 차별화 요소다. 거실, 주방, 욕실 등 공간별로 세분된 표준 청소 공정을 수립하고 ‘실명제 매니저’를 배치했다. 본사는 서비스 수행 과정에서 표준 매뉴얼 준수 여부를 점검하며 기준 미달 시 시정 조치를 한다. 전국 어디서나 균일한 수준의 서비스를 누릴 수 있다.

크린토피아는 입주청소를 중심으로 빌딩, 상가 등 상업시설 청소 서비스 영역으로도 확대하고 있다. 이달부터는 롯데하이마트 전국 지점에서 입주청소를 포함한 주거 청소 서비스 상담과 예약이 가능하다.

줄눈 시공, 탄성 코트, 나노 코팅 등 전문 기술 서비스도 연내 시작한다. 현재 일부 문의 고객을 대상으로 우선 제공 중이며 긍정적인 반응을 얻고 있다.

크린토피아 관계자는 “차별화된 서비스 제공을 통해 고객 만족도를 더 높이겠다”고 전했다.