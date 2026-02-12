-전용면적 84㎡, 과천 20억원, 광명 15억원, 고양 8억원

-고분양가 확산 속 서부권 6억대 희소성 부각… ‘김포 칸타빌 에디션’ 관심

전국적인 아파트 분양가 상승세에 수요자들의 내 집 마련 문턱이 해마다 높아지고 있다. 특히 서울 서부권으로 출퇴근이 가능한 광명, 과천, 김포, 고양 등 인접 지역에서 국민평형(전용면적 84㎡) 기준 6억원대 아파트가 사라지고, 평균 10억원을 넘기는 지역도 생기면서 비교적 합리적인 막차 단지로 수요자들의 관심이 쏠리고 있다는 분석이다.

부동산시장 분석업체 부동산인포가 부동산R114 자료를 분석한 결과 2025년 수도권에 공급된 아파트 분양가는 3.3㎡당 2,199만원으로 2021년 1,463만원 대비 4년 만에 50% 가량 급등한 것으로 집계됐다.

특히 마곡, 여의도, DMC 등 서울 서부권 대규모 업무지구로 출퇴근이 가능한 서울 인접 지역의 분양가가 크게 올랐다. 지난해 광명 아파트 분양가는 3.3㎡당 4,308만원으로 국민평형 기준 평균 15억원에 달했고, 고양시도 2,293만원으로 8억원 수준에 공급됐다. 강남권까지 출퇴근이 가능한 과천의 경우 국평 기준 분양가가 평균 20억원을 넘기기도 했다.

이러한 고분양가 상승의 원인은 복합적이다. 최근 원·달러 환율이 1,400원대 후반의 고환율을 유지하는 가운데 철근·레미콘·골재 등 수입 원자재 가격이 급등하고, 금리 상승으로 금융비용이 증가한 탓이다. 여기에 제로에너지 건축물 인증 의무화와 층간소음 사후 확인제 등 강화된 환경·품질 규제가 공사비 상승의 추가 동력으로 작용했다.

분양가 상승은 올해 들어 더 심화할 전망이다. 주택산업연구원에 따르면, 2026년 1월 아파트 분양가격 전망지수는 전월 대비 12.7p 상승한 114.3으로, 올해에도 분양가 상승세가 지속될 것으로 내다봤다.

분양가가 치솟다보니 합리적인 분양가를 갖춘 막차 단지에 대한 관심이 높아졌다. 먼저 김포시 북변동 북변2구역 일대에 들어서는 종합건설사 ㈜대원이 선보이는 ‘김포 칸타빌 에디션(총 612가구)’은 전용면적 84㎡가 6억원대에 분양되어, 서울 평균 전세보다 낮은 가격에 내집마련이 가능하다. 또한 김포골드라인 걸포북변역 도보권에 자리하며, 인근에 서울지하철 5호선 감정역(추진 중)이 계획돼 있어 개통 시 여의도·광화문 등 도심 접근성 역시 크게 향상될 전망이다.

부동산인포 권일 리서치 팀장은 “지난해부터 서울 서부권 업무지구로 직주근접이 가능한 인접 지역에서 국평 기준 6억원대 아파트 분양을 보기 힘들었고, 올해는 7억원대도 찾기 힘들 것으로 보인다”며 “올해도 분양가는 상승 가능성이 높은 만큼, 실수요자라면 핵심 인접지역 내 합리적인 분양가를 갖춘 단지를 선점하는 것이 내 집 마련의 확실한 전략이 될 것”이라고 말했다.