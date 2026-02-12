유튜브 생중계로 정책 접근성 확대…‘열린 행정’ 구현 경영안정바우처·정책자금 등 주요 지원사업 안내 중앙·지방 정책 한자리 제공…실시간 질의응답 진행

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 경기지방중소벤처기업청 넥서스홀에서 ‘찾아가는 소상공인·전통시장 정책설명회’를 개최했다고 12일 밝혔다.

이번 정책설명회는 뉴미디어 확산 환경에 맞춰 국민 누구나 시간과 장소 제약 없이 정책에 접근할 수 있도록 주요 설명회를 온라인 생중계로 추진하는 ‘열린 행정, 라이브 행정’의 일환으로 마련됐다. 현장 행사와 함께 유튜브 생중계를 병행하고 댓글 질문에 실시간으로 답변하는 방식의 쌍방향 소통을 통해 정책 이해도와 체감도를 높였다는 설명이다.

이날 설명회에서는 지난 1월 28일 발표된 설 민생안정대책 주요 내용과 함께 2월 9일부터 신청을 받고 있는 소상공인 경영안정바우처, 소상공인 정책자금, 지역신용보증재단 보증 지원 등이 안내됐다. 아울러 성장형 소상공인 육성 정책과 전통시장·상권 활성화 정책 등 올해 중점 추진 과제도 소개됐다.

또한 지방자치단체와 협력을 통해 경기도가 추진하는 소상공인·전통시장 지원 정책까지 함께 설명함으로써 중앙정부와 지방정부 정책 정보를 한 자리에서 제공했다. 이를 통해 소상공인이 개별적으로 정책 정보를 탐색해야 하는 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

이어진 질의응답 시간에는 현장 참석 소상공인 질문뿐 아니라 유튜브 시청자가 남긴 질문에도 실시간 답변이 이뤄졌다. 정책 개선 사항과 현장 애로, 정부에 대한 건의 등이 폭넓게 논의됐다.

이병권 중기부 제2차관은 “올해는 소상공인 도약을 위한 성장 중심 정책과 함께 현장에서 체감하는 경영 부담을 덜기 위한 회복·재기 지원을 동시에 추진하고 있다”며 “정책은 현장에서 체감될 때 의미가 있는 만큼 이번 설명회가 소상공인 성장으로 이어지는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

한편 이번 정책설명회는 중기부 유튜브 채널을 통해 다시보기가 가능하다.