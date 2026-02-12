[헤럴드경제=이명수 기자] 알선수재 혐의 일부가 유죄로 인정돼 1심에서 징역 1년 8개월을 선고받고 서울남부구치소에 수감 중인 김건희 여사가 최근 지지자에게 자필 옥중 편지를 보내 감사의 뜻을 전한 사실이 알려졌다.

12일 뉴시스에 따르면 김 여사에게 서신을 보낸 한 지지자가 받은 답장 사진을 공개하면서 관련 내용이 확산됐다. 편지에서 김 여사는 “오늘은 일요일, 저녁 8시를 향해 가는데 두어 시간 전 굵은 함성이 들려 눈물을 흘렸다”며“밖에서 응원해 주시는 분들께 손이라도 흔들고 싶지만 창이 전부 통제돼 어쩔 수 없다”고 적었다.

김 여사는 “부족하고 죄 많은 제게도 사랑을 주시는 분들이시니 하나님께서 꼭 지켜주실 거라 기도한다”며 “저를 위해 위로를 해 주시니 몸이 아파도 기운을 내야겠다”고도 했다. 이어 “저를 용서하시고 위로해 주시니 이보다 더 하나님의 은혜가 어디 있겠느냐”며 ““말할 수 없이 감사드린다. 정말 감사드린다”고 전했다.

앞서 서울중앙지법 형사합의27부는 통일교 청탁·금품 수수 의혹 가운데 2022년 7월 샤넬백과 그라프 목걸이를 받은 알선수재 혐의 일부를 유죄로 판단했다. 다만 도이치모터스 주가조작 가담 의혹과 명태균씨 관련 의혹 등은 범죄 증명이 부족하다며 무죄를 선고했다. 김 여사와 특별검사 측이 모두 항소해 사건은 서울고법에서 다시 심리될 예정이다.