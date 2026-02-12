서울시농수산식품공사, 유통채널 25곳 조사 가락몰 구매비용 20만5510원…4.3% 하락

[헤럴드경제=김진 기자] 설 차례상 차림에 필요한 주요 성수품 구매 비용이 작년보다 4% 넘게 상승한 것으로 나타났다.

서울시농수산식품공사는 서울 대형마트·전통시장·가락시장(가락몰) 등 유통채널 25곳을 조사한 결과, 올해 설 전통시장 구매비용이 23만3782원으로 집계됐다고 12일 밝혔다. 대형마트 구매비용은 27만1228원으로 조사됐다. 각각 전년 대비 4.3%, 4.8% 상승했다.

공사는 매년 설과 추석 명절 차례상 차림에 필요한 성수품 34개(6~7인가구 기준) 품목 구매비용을 조사해 발표하고 있다.

전통시장은 임산물(곶감·대추), 나물(고사리·깐도라지), 수산물(조기·동태), 축산물(소고기·돼지고기·닭고기)이 대형마트보다 저렴했다. 대형마트는 과일(사과·배), 가공식품(청주·식혜) 가격이 더 낮았다.

가락시장 내 종합 식자재 시장인 가락몰 구매비용은 20만5510원으로 전년 대비 4.3% 하락했다. 전통시장과 대형마트와 비교하면 각각 12.1%, 24.2% 낮은 수준이다. 가락몰은 다른 유통업체보다 축산물(소고기·돼지고기·닭고기), 수산물(다시마·북어포)의 가격이 낮았다. 일부 과일(배·곶감) 품목의 가격도 대형마트보다 낮았다.

설 성수기를 앞두고 과일은 대체로 안정적인 시세가 유지될 전망이다. 채소는 전반적으로 생산량이 증가하고 작황이 양호해 수급과 가격이 안정적일 것으로 관측된다. 축산물은 고병원성 조류 인플루엔자(AI) 확산과 사육·도축 감소로 가격 강세가 이어지고 있다. 수산물은 환율 상승 등 외부 요인으로 수입 원가가 오르며 가격 상승이 예상된다.

이번 조사는 설 명절 연휴 2주 전인 지난달 29일 서울시 물가조사 모니터단과 공사 어르신 일자리 가격조사요원 총 10명이 전통시장 16곳, 대형마트 8곳, 가락몰을 방문해 진행했다. 설 성수품 도매가격과 물량 자료는 공사 누리집에서 이달 13일까지 확인할 수 있다.

한편 공사는 농수축산물 소비 촉진과 장바구니 물가 안정을 위해 오는 14일까지 설맞이 환급 행사를 진행한다. 가락몰 판매동 1·3층과 도매권 수산동 2층에서 일정 금액 이상 국내산 농·축산물 구매하면 온누리상품권을 증정한다. 구매 금액이 3만4000원 이상이면 1만원, 6만7000원 이상이면 2만원을 환급한다. 예산이 소진되면 조기 종료된다.