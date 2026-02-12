민방위·재난안전 분야 자원봉사 활동

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 은평구(구청장 김미경)는 지역 안전과 재난 대응을 위한 자원봉사 단체인 ‘은평구 여성민방위대’ 신규 대원을 오는 27일까지 모집한다고 밝혔다.

은평구 여성민방위대는 지난 2020년 창설 이후 민방위와 재난안전 분야에서 활동해 온 자원봉사 단체로, 지역 안전 강화를 위한 다양한 활동을 이어오고 있다. 주요 활동으로는 ▷민방위 대피시설과 장비 점검 ▷을지연습 및 재난안전한국훈련 참여 ▷해빙기·장마철 안전 취약지역 점검 ▷각종 축제 안전관리 지원 등이 있다.

이와 함께 지역사회 공헌 활동도 병행하고 있다. 지난달에는 어려운 이웃을 돕기 위해 약 150만 원의 성금을 모금해 적십자에 전달하는 등 나눔 활동을 이어가고 있다.

모집 기간은 오는 27일까지이며 은평구민이거나 은평구에 있는 직장에 재직 중인 여성이면 누구나 지원할 수 있다.

김미경 은평구청장은 “지역 안전과 재난 대응을 위해 더 많은 여성의 관심과 참여를 바란다”며 “앞으로도 은평구 여성민방위대가 민방위와 재난 예방 활동에서 역할을 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.