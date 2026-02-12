초대형 원유 운반선 매각 앞둬 “신성장 동력 확보에 재투입”

[헤럴드경제=박지영 기자] 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니가 SK해운의 초대형 원유 운반선(VLCC) 사업 일부를 약 1조원에 팬오션에 매각한다고 밝혔다.

한앤컴퍼니는 SK해운의 VLCC 10척을 약 9737억원에 매각한다. 팬오션이 인수를 앞둔 해당 선박들은 국내 주요 화주와의 장기 화물 운송계약에 투입된 선박이다. 유관 운송계약 또한 팬오션에 함께 양도된다. SK해운은 이번 거래로 확보한 약 1조원을 신성장 동력 확보에 투입할 계획이다.

한앤컴퍼니는 지난 2018년 1조5000억 원을 투자해 SK해운 경영권을 인수했다. 인수 당시인 2018년 733억원이던 영업이익은 2024년 3957억원으로 상승했다. 같은 기간 현금창출력 지표를 뜻하는 상각전영업이익(EBITDA·에비타)도 2317억원에서 6409억원으로 약 2.8배 성장했다.

한앤컴퍼니는 SK해운 인수 이후 운임 변동에 민감한 스팟(Spot) 사업 대신 안정적인 장기계약 위주로 사업 체질을 개선해 왔다. 장기계약은 운항 원가 등에 일정 마진을 붙이는 구조로 시황과 관계없이 안정적으로 이익 창출이 가능하다. 또한 세계 최대 LNG 생산자인 카타르에너지와 장기 운송계약을 체결하는 등 국내외 우량 화주를 추가 발굴하고 친환경 선종을 확대했다.