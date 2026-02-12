중화2동 복합청사에 ‘장미랑’ 개소로 어르신 일자리 현장 마련 2026년 어르신 일자리 사업 전년 대비 480명 늘어 총 4060명 참여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 2월 11일 중화2동 복합청사 1층에 어르신 일자리 사업으로 실버카페 ‘장미랑’ 개소식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.

실버카페 ‘장미랑’은 중랑시니어클럽이 운영하는 어르신 일자리 사업으로, 어르신에게 안정적인 일자리를 제공하는 동시에 주민 누구나 편하게 이용할 수 있는 생활 밀착형 휴식 공간으로 조성됐다. 이날 개소식에는 류경기 구청장과 지역 어르신, 주민, 관계자들이 참석해 새로운 일자리 공간의 출발을 함께했다.

카페에는 만 60세 이상 어르신 24명이 바리스타로 근무하며, 개소에 앞서 바리스타 역량 강화와 고객 응대 교육 등을 거쳐 안정적인 운영을 준비했다. 카페는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영되며, 합리적인 가격으로 커피와 차 등을 제공하고 중화동 주민에게는 모든 음료에 대해 10% 할인도 실시하고 있다.

구는 2026년 한 해 동안 실버카페를 포함해 총 48개 단위사업, 4060명의 어르신이 참여하는 노인일자리 및 사회활동 지원사업을 운영하고 있다.

이는 전년 대비 4개 사업, 480명이 늘어난 규모로, 공익활동형·노인역량활용사업·공동체사업단 등 다양한 유형의 일자리를 통해 도서관·학교·복지시설 지원, 돌봄·안전관리·행정지원 등 어르신의 경험과 역량을 지역사회 곳곳에 연결하며 사회참여와 소득 지원을 함께 도모하고 있다.

류경기 중랑구청장은 “중화2동 주민센터와 중화문학도서관이 함께 운영되는 곳에 실버카페 ‘장미랑’이 문을 열었다”며 “행정과 문화, 어르신 일자리가 함께 운영되며 주민들이 일상 속에서 이용하는 생활 거점 공간으로 거듭났다”고 말했다. 이어 “앞으로도 어르신의 경험과 역량을 살린 일자리를 통해 주민과 함께하는 활기찬 노후 생활을 지원해 나가겠다”고 덧붙였다.