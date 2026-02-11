상반기 경제교육 2월 24일, 3월 25일 2회 진행…회차별 청년 100명 모집 금융감독원‧서민금융진흥원 등 공공기관과 협업…신뢰도 높은 교육 제공 변화하는 금융환경 속에서 청년들의 건강한 금융 습관 형성 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 청년들의 경제적 역량 강화를 위해 ‘2026년 청년 실전경제교육’을 추진한다.

‘청년 실전경제교육’은 금융감독원, 서민금융진흥원, 예금보험공사, 한국부동산원 등 공공기관과의 업무협약을 통해 각 기관의 전문 인력과 인프라를 활용하는 청년 맞춤형 경제교육 프로그램이다. 구는 올해 상반기 동안 총 2회에 걸쳐 청년 대상 금융·경제 교육을 운영할 예정이다.

먼저 오는 2월 24일에는 ‘2026 청년 투자 포트폴리오’를 주제로 금융감독원 소속 전문가가 강의를 진행한다. ▲ 2026년 경제 흐름 읽기 ▲ 투자 접근법과 리스크 관리 등을 중심으로 변화하는 금융 환경 속에서 청년들이 합리적으로 투자 판단을 할 수 있도록 돕는다.

이어 3월 25일에는 ‘청년 금융생활 첫걸음’을 주제로 강의를 진행한다. 서민금융진흥원 소속 전문가가 ▲ 투자 시작 전 알아야 할 금융 기초 ▲ 투자의 방법 및 유의사항 등을 알기 쉽게 전달해, 청년들에게 건강한 금융 습관을 형성할 수 있도록 지원할 예정이다.

모집 대상은 영등포구에 거주하거나 영등포구를 생활권으로 하는 만 19세~39세 청년으로, 회차별 총 100명을 선발한다.

교육신청은 회차별로 진행되며 1회차는 2월 19일까지, 2회차는 3월 11일부터 20일까지 신청할 수 있다. 신청방법은 영등포구청 누리집 또는 ‘영등포 청년 네이버 카페’에 게시된 포스터 내 정보무늬(QR코드)를 통해 온라인으로 신청하면 된다.

최호권 영등포구청장은 “이번 교육이 청년들의 금융 역량을 강화하고, 주체적인 금융생활을 시작하는 출발점이 되길 기대한다”며 “앞으로도 청년들의 안정적인 경제 자립을 뒷받침할 수 있는 프로그램을 확대해 나가겠다”고 전했다.