“출력 안정·유지보수 효율 개선해 임상 안전 높여”

레이저옵텍(대표 이창진·주홍)은 혈관 치료장비 ‘바스큐라589’(사진)에 대해 식약처 품목허가를 획득했다.

바스큐라589는 라만 분광기술을 기반으로 589nm 파장을 구현한 세계 첫 고체형 혈관 치료 레이저장비다. 혈관종·화염상 모반·주사·홍조 등 혈관성 피부 질환 치료가 가능하다고 했다.

또 기미·색소침착·토닝 등 다양한 혈관성 색소 치료 및 피부 미용시술에도 활용할 수 있도록 설계됐다고 덧붙였다. 기존 펄스다이레이저 대비 출력 안정성과 소모성 염료 교체 등으로 인한 유지보수 효율성이 향상됐다.

레이저옵텍은 의료기기 시장에 먼저 안착시킨 뒤 피부미용 시장으로 영역을 확대할 방침이다. 국내 피부과 및 성형외과 병∙의원을 대상으로 6월 공식 출시한다. 현재 미국 식품의약국(FDA) 허가 절차도 진행 중이다.

이창진 레이저옵텍 대표는 “혈관치료 시장에 새로운 모범을 제시할 장비”라며 “공식 출시를 위해 임상데이터 축적, 공급체계 구축, 시술프로토콜 표준화 등의 준비에 집중할 계획”이라고 했다.