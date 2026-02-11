‘웨일즈’·‘뜨왈린’ 등 면∙모달 소재로 건강한 수면 도와

슬립케어 브랜드 이브자리가 자연 소재 기반 봄·여름 침구를 새로 선보였다.

회사 측은 “수면건강과 환경을 고려한 자연소재 중심의 신제품들이다. 이상기후로 인한 날씨 변동성과 위생·친환경 요구에 대응해 제품 구성을 다양화했다”고 밝혔다.

신제품 ‘웨일즈’(사진)와 ‘뜨왈린’은 품평수주회에서 전국 대리점 대표들에게서 가장 높은 평가를 받았다. 웨일즈는 너도밤나무 추출 원료인 모달 70%와 면 30%를 혼방한 면모달 소재 침구. 자연 소재의 흡수력과 통기성을 살려 체온과 습도를 조절하는 기능이 강화됐다. 겹겹이 쌓아 올린 듯한 자연의 질감을 표현한 무늿결이 특징이며, 회색과 연미색 2가지로 출시됐다.

뜨왈린은 고밀도 60수 면 100% 제품이다. 촘촘히 짜여 있어 먼지 발생이 적고 불순물, 이물질 등을 제거하는 고온 워싱처리를 거쳐 쾌적한 수면환경을 만들어준다고. 흰색 배경에 고전문양의 꽃 모티비를 단색으로 정교하게 표현한 뜨왈기법을 적용해 웅장한 분위기를 연출한다고 이브자리 측은 소개했다.

오가닉라인 ‘뉴오솔’은 3년간 농약이나 화학비료를 사용하지 않은 땅에서 재배한 유기농 면 원사가 사용됐다. 피부자극을 최소화하고 안전하게 사용 가능하며, 탄소배출과 환경부담도 줄였다고 했다. 이불과 베개로 구성됐고, 기본적인 디자인으로 어느 인테리어에도 잘 어울린다고 덧붙였다.

이밖에 기능성 소재 ‘슬립바이오라’도 개발해 선보였다. 서로 다른 기능의 실을 한 장으로 만드는 환편 플레이팅기술을 적용한 기능성 신소재다. 강력한 항균, 항바이러스, 소취 기능을 갖춰 세탁 없이도 스스로 관리가 가능하며 위생적 수면환경을 제공한다고 한다. 이 소재를 활용한 ‘프라임 토퍼’와 ‘프라임 베개’가 신규 출시됐다.

회사 측은 “급변하는 기후로 인해 수면환경이 달라지면서 침구에서도 건강한 수면을 위한 기능과 환경적 가치가 중시된다. 자연 소재 연구와 기술 개발을 통해 건강한 잠을 돕겠다”고 했다.