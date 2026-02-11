[헤럴드경제=김광우 기자] “겨울에 무슨 벌레가 나와”

언뜻 보면 낯선 형체의 벌레. 하지만 화장실 등에서 쉽게 볼 수 있는 벌레의 형체를 확대한 모습이다.

해당 벌레의 정체는 배수구 주변에서 보이는 ‘나방파리’. 흔히들 ‘초파리’, 혹은 ‘하루살이’로 알고 있지만, 완전히 다른 개체다.

이 벌레는 직접적인 유해성이 없다. 하지만 유달리 비위생적인 벌레다. 썩은 유기물 등 비위생적 환경에서 태어나, 세균 감염의 위험이 있다.

문제는 생존 자체가 어렵던 겨울철에도 출몰이 잦아지고 있다는 것. 기후변화로 겨울철 기온 상승이 지속되며, 월동 가능성이 높아진 영향이다.

무엇보다 이 시기, 집 안에서 나방파리가 보인다면 주의해야 한다. 난방으로 따뜻해진 실내 환경에 정착할 경우, 사계절 내내 생존하며 번식할 가능성이 있기 때문이다.

최근 종합환경위생기업 세스코(CESCO) 과학연구소는 이달 주의해야 할 해충으로 ‘나방파리’를 선정했다. 나방파리는 날개를 접었을 때 하트 모양이 되는 게 특징으로, 화장실이나 주방 배수구 주변에서 주로 발견된다.

나방파리는 몸체에 비해 큰 날개를 가지고 있다. 하지만 비행 능력은 미약해 활동 범위가 100~150m 이내다. 주로 배수구, 화장실, 정화조 등 물이 고인 환경에서 서식하며 한 번에 30~100개의 알을 낳는다. 알은 이틀이면 부화할 정도로 번식력이 뛰어나다.

나방파리는 사람을 공격하거나, 감염병 전염을 유발하지는 않는다. 문제는 서식지가 비위생적이라는 것. 특히 배수구를 통해 실내로 유입될 경우, 오염을 일으킬 수 있다. 주방 배수구를 통해 실내로 유입될 경우 식품 조리 공간이나 생활 공간을 오염시킬 위험도 있다.

이뿐만 아니다. 실내로 유입된 나방파리는 쉽게 박멸되지 않는다. 실내 서식 온도가 적합할 경우, 짧은 생활사 주기로 빠르게 확산할 수 있다. 미리 배수구 등 위생 관리를 통해 출몰을 예방해야 하는 이유다.

그런데 이 나방파리. 원래 겨울철에 쉽게 보이는 벌레가 아니다. 활동 온도는 최소 10도 이상이고, 번식은 20~30도 더운 환경에서 이뤄진다. 영상 5도 이하로 온도가 떨어질 경우, 유충이 치사할 가능성이 크다. 영하 날씨에 지속 노출될 경우 개체 대부분은 사멸한다.

문제는 갈수록 겨울 날씨가 따뜻해지고 있다는 것. 겨울철 평균 온도가 상승할수록, 나방파리의 개체 수는 증가한다. 실외 개체가 완전히 소멸하지 않으며, 번식이 반복되는 탓이다. 이 경우 실내 배관 등을 통해 집 안에 침입하는 개체도 늘어날 수밖에 없다.

발견된 나방파리를 퇴치하려면 눈에 잘 보이지 않는 유충부터 방제해야 한다. 가장 널리 알려진 방법은 ‘뜨거운 물 붓기’. 유충은 29도 이상의 고온을 견디지 못한다. 이에 끓인 물을 배수구에 주기적으로 부어주면, 유충 박멸에 효과가 있다.

아울러 유충의 먹잇감이 되는 물 때 등 유기물이 끼지 않도록 관리하는 것도 중요하다. 특히 화장실 배수구와 벽면을 꼼꼼히 씻어야 한다. 화장실을 환기해, 내부를 건조하게 하는 것도 도움이 된다.

나방파리를 손으로 잡는 건 자제해야 한다. 그야말로 ‘세균 덩어리’이기 때문. 지난 2024년 중국 광둥성 남부 선전에 사는 중국 남성이 눈꺼풀 위에 앉은 나방파리를 맨손으로 때려잡았다가, 세균 감염으로 안구를 뽑아내는 사고가 벌어지기도 했다.

세스코 과학연구소 관계자는 “나방파리는 습한 환경과 유기물이 축적된 곳에서 발생하기 때문에 포충기 설치와 배수구 세척이 필요하다”며 “배관·출입문 틈새를 보완해 유입을 차단하고, 지속 발생 시 전문가 점검을 권한다”고 설명했다.

한편 기후변화로 인해 사계절 생존력이 높아지는 벌레는 다수다. 예컨대 진드기 또한 과거에는 봄·여름을 중심으로 활동했다. 하지만 최근 들어서는 4월부터 11월까지 한겨울을 제외하고는 모두 활동 경향을 보인다. 겨울이 짧아지면서, 월동 개체 수가 증가한 탓이다.

최근 전 세계적으로 화제가 되는 ‘빈대’ 출몰 또한 기후변화의 영향이 작용한 것으로 분석되고 있다. 한겨울에도 얼어 죽지 않고, 지속해서 생존할 수 있는 여건이 마련되면서다. 우리나라에서도 최근 10여년간 빈대 출몰 사례만 16배가량 늘어난 것으로 나타났다.