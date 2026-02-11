[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 기장시장 일원 자율상권구역을 대상으로 지역 상권 경쟁력 강화와 전통시장 활성화를 위한 상권 활성화 사업을 본격 추진한다고 11일 밝혔다.

이번 사업은 보광상가와 청해상가를 포함한 기장시장 일대 251개 점포를 대상으로 하며, 올해부터 2030년까지 5년간 총 40억원이 투입된다. 사업 1년 차인 올해는 사업 기반 조성과 프로그램 운영을 위해 6억8000만원의 예산이 편성됐다.

군은 2024년 연구용역과 동네상권발전소 사업을 통해 자율상권조합을 설립하고 자율상권구역을 지정하는 등 체계적인 사전 준비를 마쳤으며, 이를 토대로 지난해 4월 중소벤처기업부 주관 상권활성화 사업 공모에 선정됐다. 현재는 중소벤처기업부와 5개년 사업계획을 협의하고 있다.

상권활성화 사업은 ‘기장 옛길과 물길, 바다로의 항해’라는 콘셉트 아래 시장 고유의 역사와 문화를 살린 스토리 중심 상권으로 재편하는 데 중점을 둔다.

올해 사업 1년 차에는 상권의 정체성을 확립하는 소프트웨어 중심 사업이 우선 추진된다. ▷기장시장 고유의 역사와 이야기를 담은 상권 스토리 브랜딩 개발 ▷수산물 시장과 관광을 연계한 상인 역량 강화 교육 ▷역사·문화 자원과 관광 프로그램을 접목한 ‘기장 옛길 물길 페스타’ 운영 ▷기장시장 팝업스토어 운영 등을 통해 시장만의 콘텐츠를 강화하고 방문객 체험 요소를 확대할 계획이다.

이와 함께 ▷청년·신규 상인 육성을 위한 청년마켓 조성 ▷기장역에서 시장으로 이어지는 특화거리 조성 ▷상설 이벤트 광장 마련 ▷VMD(비주얼 머천다이징) 디자인 개선 등 하드웨어 사업도 병행 추진해 시장 환경과 공간 경쟁력을 함께 높인다.

특히 지난해 12월부터 한국철도공사의 KTX-이음 열차가 기장역에 정차하면서 접근성이 크게 개선된 만큼 이를 적극 활용해 기장시장을 관광객과 지역 주민이 함께 찾는 체험·관광·체류형 상권으로 육성한다는 전략이다. 계절별 행사와 팝업스토어, 문화 이벤트 등을 통해 머물며 즐길 수 있는 시장 분위기를 조성하고, 지역 관광자원과 연계한 유입 효과도 높일 방침이다.

정종복 기장군수는 “기장시장은 오랜 시간 지역 주민들의 삶과 함께해 온 소중한 생활 터전이다”며 “이번 상권활성화 사업을 통해 상인, 주민, 청년이 함께 성장하는 지속 가능한 상권 모델을 만들고, 부산을 대표하는 전통시장으로 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.