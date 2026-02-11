‘세미콘코리아 2026’ 현장 언급 “잠시 잃었던 삼성 모습 회복” “HBM4E·HBM5도 1위 준비”

송재혁(사진) 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문 최고기술책임자(CTO) 사장이 세계 최초 양산 출하를 앞두고 있는 6세대 고대역폭메모리(HBM4)에 대해 “아주 만족스럽다는 고객사 피드백을 받았다”고 말했다.

송 사장은 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘세미콘코리아 2026’의 기조연설 발표 전 취재진과 만나 HBM4의 차별점을 묻는 질문에 이같이 밝혔다. 여기서 고객사는 엔비디아 등으로 송 CTO가 공개석상에서 이같이 자신감을 드러낸 것은 이례적이라는 평가다.

송 사장은 또 “세계에서 가장 좋은 기술력으로 대응했던 삼성의 모습을 잠시 못 보여드렸지만 그 모습을 다시 보여드리는 것”이라며 “HBM4는 사실상 기술에 있어서는 최고”라고 강조했다.

아울러 수율에 대해서도 “숫자로 말씀드리기는 어렵지만 좋다”고 언급했다. 그러면서 “삼성은 메모리와 파운드리(반도체 위탁생산), 패키지를 다 갖고 있다는 점에서 지금 (고객사들이) 요구하는 제품을 만드는 데 아주 좋은 환경”이라며 “그것이 적합하게 시너지를 내고 있는 것”이라고 덧붙였다.

아울러 다음세대인 7세대, 8세대 HBM에서도 최고 기술력을 이어가겠다고 밝혔다. 송 사장은 “차세대 HBM4E, HBM5에서도 업계 1위가 될 수 있도록 기술을 준비하고 있다”고 말했다.

삼성전자는 설 연휴 이후 업계 최초로 엔비디아에 공급할 HBM4를 양산 출하할 계획이다. 삼성전자는 이번 HBM4 개발 단계부터 최고 성능 구현을 위해 10나노 6세대(1c) D램 탑재와 4나노 파운드리 공정 적용이라는 승부수를 던졌다. 그 결과 삼성전자 HBM4의 데이터 처리 속도는 JEDEC 표준인 8Gbps(초당 기가비트) 를 넘는 최대 11.7Gbps로, 업계 최고 수준이다. 이는 JEDEC 표준을 37%, 이전 세대 HBM3E(9.6Gbps)를 22% 웃도는 수준이다.

또한 단일 스택(묶음) 기준 메모리 대역폭이 전작 대비 2.4배 향상된 최대 3TB/s 수준에 달하며 12단 적층 기술로 최대 36GB의 용량을 제공한다.

한편, 송 사장은 이날 기조연설에서 “삼성전자는 디바이스, 패키징, 디자인까지 개발 진행 중”이라며 “기술을 선행적으로 준비해서 파급효과를 보여주겠다”고 밝혔다. 박지영 기자