VSAK와 유학생 지원 MOU 체결

입국 전부터 귀국까지 의료비 보장

유영철(왼쪽부터) 현대해상 기업영업2본부장 상무와 부호 주한베트남 대사, 응우옌 쩐 훙 재한베트남유학생총회 회장이 9일 업무협약 직후 기념촬영을 하고 있다. [현대해상 제공]
현대해상은 베트남 유학생의 안전한 한국 생활을 지원하기 위해 재한베트남유학생총회(VSAK)와 단체보험 가입, 통합 보장 체계 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 협약은 국내 외국인 유학생 중 가장 높은 비중(37.6%, 약 11만6000명)을 차지하는 베트남 유학생들의 건강권 보호를 위해 마련됐다. 특히 입국 후 6개월간 국민건강보험 적용이 제외되는 어학연수생들의 의료 공백을 해소하고자 현대해상은 베트남 비엣틴뱅크보험(VBI, 현대해상 지분 25%)와 협업해 글로벌 통합 보장 설루션을 선보인다.

본 프로그램의 핵심은 베트남 현지와 한국 내 보장을 하나로 연결한 ‘글로벌 통합 설루션’이다. 유학생은 베트남 출국 전 VBI보험에 가입하고, 동시에 현대해상 하이유학생보험 가입을 신청한다. 입국 후 보험계약 체결·보장이 개시되며, 이를 통해 국내 체류 중 발생한 상해와 질병은 물론, 귀국 후 발생한 의료비까지 보장받을 수 있다.

현대해상은 이번 MOU를 통해 연간 2만명 이상의 베트남 유학생에 대한 의료 공백을 해소하는데 이바지할 것으로 기대한다.

유영철 현대해상 상무는 “한국을 선택한 베트남 유학생들이 아프거나 다쳤을 때 경제적 부담 없이 학업에 전념할 수 있도록 돕는 것이 이번 협약의 핵심”이라며 “앞으로도 국가별 맞춤형 보험 서비스를 확대해 글로벌 상생 금융을 실천하겠다”고 말했다. 박성준 기자


