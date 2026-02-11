VSAK와 유학생 지원 MOU 체결 입국 전부터 귀국까지 의료비 보장

현대해상은 베트남 유학생의 안전한 한국 생활을 지원하기 위해 재한베트남유학생총회(VSAK)와 단체보험 가입, 통합 보장 체계 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 협약은 국내 외국인 유학생 중 가장 높은 비중(37.6%, 약 11만6000명)을 차지하는 베트남 유학생들의 건강권 보호를 위해 마련됐다. 특히 입국 후 6개월간 국민건강보험 적용이 제외되는 어학연수생들의 의료 공백을 해소하고자 현대해상은 베트남 비엣틴뱅크보험(VBI, 현대해상 지분 25%)와 협업해 글로벌 통합 보장 설루션을 선보인다.

본 프로그램의 핵심은 베트남 현지와 한국 내 보장을 하나로 연결한 ‘글로벌 통합 설루션’이다. 유학생은 베트남 출국 전 VBI보험에 가입하고, 동시에 현대해상 하이유학생보험 가입을 신청한다. 입국 후 보험계약 체결·보장이 개시되며, 이를 통해 국내 체류 중 발생한 상해와 질병은 물론, 귀국 후 발생한 의료비까지 보장받을 수 있다.

현대해상은 이번 MOU를 통해 연간 2만명 이상의 베트남 유학생에 대한 의료 공백을 해소하는데 이바지할 것으로 기대한다.

유영철 현대해상 상무는 “한국을 선택한 베트남 유학생들이 아프거나 다쳤을 때 경제적 부담 없이 학업에 전념할 수 있도록 돕는 것이 이번 협약의 핵심”이라며 “앞으로도 국가별 맞춤형 보험 서비스를 확대해 글로벌 상생 금융을 실천하겠다”고 말했다. 박성준 기자