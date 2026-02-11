[헤럴드경제=장연주 기자] 두 딸을 모두 영어유치원에 보낸 그룹 ‘샵’ 출신 방송인 이지혜가 ‘영어유치원을 보내야 하냐’는 질문에 “안보내도 된다”고 답한 발언을 두고 온라인 커뮤니티에서 논란이 일고 있다.

이지혜는 지난 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다.

한 팬이 “영유 안보내면 후회할까요?”라고 묻자 이지혜는 “노노. 엄마의 소신만 있으면 남들 따라가지 않아도 됩니다”고 답했다.

하지만 이지혜의 답변은 맘카페와 온라인 커뮤니로 빠르게 확산되며 논란이 이어졌다.

이지혜는 정작 두 딸을 모두 영어유치원에 보냈기때문이다. 특히 이지혜의 첫째 딸 태리는 18개월부터 영어유치원에 다녔으며, 지난해 서울의 한 사립초등학교에 입학해 화제를 모았다. 더욱이 해당 사립초 학비는 연간 1200만원에 달하는 것으로 알려졌다.

이에 일부 학부모들은 “자신은 자식들 다 영유 보내놓고, 영유 보내지 말라고?”, “현실과 동떨어진 조언”이라며 비판했다.

이에 비해 “직접 경험해봤기 때문에 할 수 있는 조언 아닌가”, “영유에 보내고 안보내고는 각자의 선택”이라며 공감하는 의견도 나왔다.

한편, 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 두 딸을 낳았다.

그는 지난해 유튜브 채널을 통해 자녀 교육 문제를 토로하며 “이미 초등학교에서도 영어 잘하는 반, 못하는 반이 나뉘더라”며 “초급반에는 또 보내기 싫기 때문에 엄마들이 영어유치원을 계속 보낸다. 사실 둘째는 영어를 보여줘도 진짜 못한다”고 말한 바 있다.