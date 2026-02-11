본동 중심 생활권·학산공원 인접…생활·교육·교통 인프라 갖춰

남향 위주 4베이 구조·풍부한 수납공간 등 실거주 설계 적용…합리적 분양가까지

지난해 12월 말 준공을 마친 대구 달서구 본동 ‘달서 롯데캐슬 센트럴스카이’. 새해와 함께 입주가 시작되면서 단지에는 새로운 생활이 하나둘 자리 잡아가고 있었다.

단지 곳곳에서는 이사를 마친 세대와 입주를 준비하는 움직임이 이어졌고, 로비와 공용 공간은 깔끔하게 정돈된 상태를 유지하고 있었다. 입주 초기 특유의 차분한 분위기 속에서 단지는 점차 일상적인 주거 공간으로 모습을 갖춰가는 단계였다.

현장을 방문한 이날, 아파트 내부를 살펴보기에 앞서 단지 주변부터 둘러봤다. 달서 롯데캐슬 센트럴스카이는 달서구 본동 중심 생활권에 자리해 인근에는 기존 주거지와 상가들이 촘촘하게 형성돼 있었다.

단지 주변 도로를 따라 걸어보니 병원과 마트, 음식점 등 생활 편의시설이 가까운 거리에 이어졌다. 일상에 필요한 시설을 멀리 이동하지 않아도 이용할 수 있어 생활권이 이미 안정적으로 형성된 지역이라는 점이 체감됐다. 약 66만여㎡ 규모의 학산공원도 가까워 일상 속에서 녹지 공간을 이용할 수 있는 환경도 갖추고 있었다.

행정복지센터를 비롯해 노인종합복지관, 구청, 경찰서 등 주요 공공기관도 인근에 모여 있었다. 행정 업무나 각종 민원 처리 등 생활과 밀접한 공공 서비스 이용이 편리한 여건인 것이다. 이와 함께 오는 2030년 대구시청 신청사 이전이 예정돼 있어 향후 행정 중심지로서의 위상 변화에도 관심이 모이고 있다.

교육 여건도 눈에 들어왔다. 감천초가 걸어서 약 5분 거리에 위치해 있었고, 새본리중과 효성중·여고, 대건중·고 등 각급 학교도 인근에 자리해 도보 통학이 가능한 환경이었다. 달서구립 본리도서관도 가까운 거리에 있었으며, 주변으로 학원가가 형성돼 있어 방과 후 교육 여건도 함께 갖춰졌다.

단지 인근에는 남대구IC가 위치해 중부내륙고속도로 진출입이 가능하고, 달구벌대로와 와룡로 등 주요 간선도로를 통해 대구 시내 전역으로 이동할 수 있다. 차량으로 이동할 경우 10분대면 서대구역에 도착할 수 있었으며, 서대구역에는 KTX와 SRT를 비롯해 대경선이 운행 중으로, 광역 이동 여건이 함께 확보된 모습이다.

주변 생활 환경을 확인한 뒤 단지로 들어가 상품성을 살펴봤다. 달서 롯데캐슬 센트럴스카이는 지하 5층~지상 48층, 3개 동 규모로 조성됐으며, 전용 84㎡ 아파트 481가구와 전용 84㎡ 오피스텔 48실로 구성돼 있다. 단지에 들어서자 넓은 동간 거리와 함께 가든테라스, 어린이 놀이터 등으로 구성된 조경 공간이 먼저 눈에 들어왔다.

엘리베이터는 2가구당 3대가 배치돼 고층 단지임에도 세대별 이동 편의를 고려했다. 지하 주차장은 아파트와 오피스텔, 근린생활시설 차량을 구분해 조성했으며, 총 724대를 수용할 수 있는 규모로 여유 있게 마련됐다. 커뮤니티시설은 층별로 나눠 조성돼 2층에는 북카페와 티하우스가, 3층에는 피트니스클럽과 실내 골프연습장, GX룸 등이 들어서 있다.

세대 내부에 들어서자 우물천장 기준 약 2.5m의 층고가 적용돼 일반 아파트보다 한층 여유로운 공간감이 느껴졌다. 남향 위주로 배치돼 거실과 각 방에 자연 채광이 충분히 들어왔으며, 4베이 판상형 구조를 적용해 맞통풍이 가능하도록 설계된 점도 눈에 띄었다.

세대는 방 3개와 욕실 2개, 거실과 주방으로 구성됐으며, 수납공간도 충분히 확보한 모습이었다. 붙박이장을 비롯해 현관 팬트리와 주방 팬트리, 드레스룸 등을 별도로 마련해 생활용품이나 계절 물품 등을 여유 있게 보관할 수 있도록 했다. 주방은 C타입을 제외하고 ‘ㄷ’자형 구조로 설계됐다. 조리 공간을 넓게 확보하는 동시에 동선을 효율적으로 구성했으며, 상·하부 수납장을 통해 주방용품 보관 편의성도 높였다.

관계자에 따르면 바닥에는 30mm 두께의 완충재를 적용해 층간소음을 줄이는 데 신경 썼다. 창호에는 22mm 로이(Low-E) 복층 유리를 적용해 기밀성과 단열 성능을 강화한 점도 특징이다. 타입과 층에 따라 조망과 내부 구성 등에 차이가 있는 만큼, 실거주를 고려한다면 현장을 방문해 직접 확인해 보는 것도 고려해볼 만하다.

이날 현장에서는 계약 조건도 함께 확인했다. 기존 분양가 대비 약 1억 원 수준의 가격 조정이 적용됐으며, 전용 84㎡ 분양가는 4억 원 중반에서 5억 원 중반대 수준이다. 일부 세대는 분양가의 40%에 해당하는 잔금을 최대 2년간 유예할 수 있다.

정책 변화도 수요자 부담을 낮추는 요소로 작용할 전망이다. 올해부터 지방의 준공 후 미분양 아파트를 매입할 경우 전용면적 85㎡ 이하, 취득가 6억 원 이하 주택에 대해 취득세를 최대 50% 감면받을 수 있다. 같은 요건을 충족하면 다주택자도 1년간 취득세 중과 대상에서 제외된다. 양도세와 종합부동산세 관련 특례 역시 올해 말까지 1년 연장됐다.

분양 관계자는 “달서구 본동 생활권에 위치한 브랜드 신축 단지로, 준공을 마친 만큼 수요자들이 직접 세대와 단지 환경을 확인한 뒤 선택할 수 있다는 점이 특징”이라며 “최근 대구를 비롯한 지방에서는 사업성 문제 등으로 공급 일정이 지연되거나 중단되는 사례도 있는 상황에서, 즉시 입주가 가능한 준공 단지다 보니 문의가 늘어나고 있다”고 말했다.